В Центробанке оценили влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья
Набиуллина: ситуация с Долиной не оказала системного эффекта на рынок жилья
Ситуация с квартирой Ларисы Долиной не оказала сильного эффекта на рынок жилья. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
По ее словам, в настоящее время ЦБ не находит каких-либо системных последствий от истории с недвижимостью певицы, так как этот вопрос был успешно разрешен.
«Что касается второго вопроса — системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была в принципе разрешена», — сказала Набиуллина.Ранее стало известно о проблемах в квартире, купленной Долиной в 2006 году. Жилье находится в районе, о котором местные отзываются как о «не самом экологичном».