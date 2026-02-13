В Центробанке оценили влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья

13 февраля 2026, 17:23

Набиуллина: ситуация с Долиной не оказала системного эффекта на рынок жилья

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Ситуация с квартирой Ларисы Долиной не оказала сильного эффекта на рынок жилья. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.





По ее словам, в настоящее время ЦБ не находит каких-либо системных последствий от истории с недвижимостью певицы, так как этот вопрос был успешно разрешен.

«Что касается второго вопроса — системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была в принципе разрешена», — сказала Набиуллина.