В ЦБ сменится глава департамента, отвечающего за предложения по ставке

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Директором департамента денежно-кредитной политики Банка России с 2 октября назначен Андрей Ганган, который занимал должность первого заместителя директора департамента. Об этом говорится в заявлении Банка России.
Отмечается, что Ганган пришел в ЦБ РФ в 2011 году. С тех пор он занимал различные посты, которые связаны с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики.
Кирилл Тремасов, возглавлявший департамент ДКП с 2020 года, переходит на должность советника председателя Банка России. На новом посту его основной задачей станет усиление взаимодействия с главным управлением финансового регулятора по региональному анализу и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что Банк России 13 сентября вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Кирилл Тремасов, возглавлявший департамент ДКП с 2020 года, переходит на должность советника председателя Банка России. На новом посту его основной задачей станет усиление взаимодействия с главным управлением финансового регулятора по региональному анализу и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что Банк России 13 сентября вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова