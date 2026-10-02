Выяснилось, где находится самый дорогой загородный дом для отдыха в Подмосковье

02 октября 2026, 04:56

ТАСС: Самый дорогой загородный дом для отдыха в Подмосковье находится в Куртниково

Фото: iStock/Mirjana Ristic

Самое дорогое загородное жилье для отдыха в Подмосковье сдается за 121,6 тысячи рублей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия».