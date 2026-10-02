Выяснилось, где находится самый дорогой загородный дом для отдыха в Подмосковье
Самое дорогое загородное жилье для отдыха в Подмосковье сдается за 121,6 тысячи рублей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия».
Речь идет о десятикомнатном коттедже в поселке Куртниково Истринского района. Площадь дома — 700 квадратных метров, разместиться в нем могут до 32 человек. В числе развлечений: собственная дискотека с баром, аэрохоккей, бильярд и настольный теннис. Кроме того, на территории есть джакузи, закрытая зона барбекю, огромный банкетный зал, а также площадки для футбола, волейбола и баскетбола.
Согласно материалу, на втором месте по стоимости — трехэтажная вилла в деревне Озерки Ленинградской области. Ее сдают за 90 тысяч рублей в сутки. В доме находятся восемь спален, spa-комплекс с финской сауной и поющей ванной. Отдыхающим предоставляется доступ к PlayStation и различным настольным играм.
Замыкает «дорогую» тройку коттедж в деревне Ермолово Ярославской области за 80 тысяч рублей в сутки. На участке есть беседка с большим столом, мангалом, казаном и тандыром. Дом рассчитан на 16 гостей, внутри есть парная, джакузи, караоке и хорошая акустическая система.
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