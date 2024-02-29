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Вкладчикам QIWI Банка начали выплачивать страховое возмещение

АСВ будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам QIWI Банка через Уралсиб
29 февраля 2024, 09:09
Фото: iStock/Kenishirotie

Фото: iStock/Kenishirotie

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля приступит к выплате страхового возмещения вкладчикам QIWI Банка. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Отмечается, что страховое возмещение клиентам будут выплачиваться через банк «Уралсиб», который будет действовать от лица агентства и за его счёт.

Ранее отмечалось, что все средства заёмщиков банка застрахованы, поэтому россияне смогут вернуть свои деньги. Сама кредитная организация не имеет права самостоятельно выводить средства со счетов клиентов.


Напомним, что 21 февраля Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Причину такой меры, а также последствия закрытия банка в беседе с «Радио 1» назвал экономист Владимир Климанов.

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#банк
#россия
#страхование
#вклады
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Экс-член МФВ Аскари: попытки США ограничить доходы РФ безуспешны
Экс-член Исполнительного совета МВФ заявил о безрезультатности санкций США
29 февраля 2024, 06:39

Фото: iStock/Vladimir18

Соединенным Штатам не удалось сократить доходы России от экспорта энергоносителей, сообщил бывший член Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари в беседе с РИА Новости.
Аскари подчеркнул, что Россия овладела искусством эффективно обходить санкции. Он объяснил, что попытки Вашингтона провалились благодаря сотрудничеству России со странами, готовыми противостоять западным санкциям.

Эксперт отметил, что в число этих стран входят Китай и Индия, которые больше всего зависят от нефти и газа. По словам Аскари, эти страны будут продолжать покупать российские энергоносители до тех пор, пока их устраивают цены и нет риска ограничений.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов завил, что российская экономика, несмотря на санкции Запад, заметно выросла.

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#санкции
#экономика
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#китай
#индия
#нефть
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Инвестстратег Бахтин усомнился в снижении доллара до 91 рубля
28 февраля 2024, 22:53

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что несмотря на некоторое укрепление рубля доллар не снизится до 91 рубля.
«Нацвалюта может опираться на прохождение через пик февральского налогового периода – сегодня проводятся основные фискальные платежи. В условиях относительно невысокой ликвидности финансового рынка даже единичные крупные продажи валюты могут локально влиять на курс», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Он добавил, что из-за того, что основной объем средств под налоги экспортерами уже продан, динамика курса валют может изменится и доллар может в скором времени снова укрепиться на уровне 92 рублей. Однако и ощутимого укрепления американской валюты до конца недели, по словам специалиста, ожидать не стоит.

Ранее Александр Бахтин прогнозировал ослабление российской валюты.

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#доллар
#рубль
#курс
#рф
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В Сергиево-Посадском округе начнут производить автокомплектующие
28 февраля 2024, 19:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье запустят производство комплектующих для автомобильной промышленности. К реализации проекта при поддержке Фонда развития промышленности Московской области приступила компания «Территория стали» группы компаний «Новлайн», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания производит металлические защиты картеров, накладки на пороги и пороги в Сергиево-Посадском городском округе. Запуск производства запланирован на этот год. «Инвестиции в проект модернизации производства комплектующих для автопрома составят почти 90 млн рублей. Из них 70 млн рублей инвестор получит в подмосковном Фонде развития промышленности в виде льготного займа. Компания создаст около 60 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
За счёт внедрения технологии лазерной резки «Территория стали» сможет выпускать продукцию для любых марок автомобилей. Потребителями продукции смогут стать любое автомобильное производство, автосервисы и дилеры.

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#мининвест мо
#экономика
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#автомобили
#производство
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#подмосковье
#московская область
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Под Солнечногорском появится предприятие по обслуживанию аппаратов МРТ за 1,3 млрд рублей
28 февраля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске построят предприятие по обслуживанию аппаратов МРТ. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новое предприятие запустит компания «ИНФРАПРО», которая занимается производством технических газов, а также сервисным обслуживанием криогенного оборудования и аппаратов МРТ. Начать строительство планируется в этом году.
«Объём инвестиций в проект превысит 1,3 млрд рублей. Приступить к строительству инвестор планирует в этом году. Запуск в эксплуатацию первой очереди предприятия запланирован на III квартал будущего года. Весь проект будет реализован в течение четырёх лет», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что на первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем штат увеличат до 100 сотрудников.
«Реализация нового проекта на территории индустриального парка «Есипово» позволит обеспечить технологическую независимость от западных поставщиков подмосковные и российские медицинские центры, а также снизить их издержки», – пояснил исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Фёдоров.
По данным подмосковного Мининвеста, «ИНФРАПРО» с 2013 года обслуживает магнитно-резонансные томографы более чем в 10 странах мира.

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Подмосковная компания будет поставлять рыбу в ОАЭ
28 февраля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три контракта на поставку рыбной продукции заключила подковная фирма «Доктор Элис» с компаниями из ОАЭ, экспортный потенциал контрактов составляет от 12 до 15 млн долларов, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Контракты были заключены в рамках проходившей в Дубае выставки Gulfood 2024. Свою продукцию компания представила на коллективном стенде подмосковных компаний, который был организован Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — отмечается в сообщении.
Всего на подмосковном стенде были представлены 12 региональных компаний, они производят различные продукты питания: мясные и рыбные продукты, пельмени, замороженные овощи, растительное мясо, сухие бульоны и прочее.

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#экономика
#экспорт
#производители
#оаэ
#московская область
#подмосковье
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Чистая прибыль Сбера в 2023 году превысила рекордные показатели
Чистая прибыль Сбера в 2023 году выросла до 1,5 трлн рублей
28 февраля 2024, 14:05

Фото: iStock/alina Vetertsovskaya

Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.
Так, прибыль компании превысила рекордные показатели Сбербанка в 1,5 триллиона рублей.

Также в отчёте говорится, что чистые процентные доходы компании за прошедший год достигли 2 564,6 миллиардов рублей, то есть выросли на 36,8%.

Отмечается, что чистая годовая прибыль в 2023 году стала крупнейшей за всю историю Сбербанка.

Число активных клиентов банка составило по итогам года 108,5 миллионов среди физлиц и ещё 3,2 миллиона среди юрлиц.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать компанию. По его словам, это позволит повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов.

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#сбербанк
#компании
#россия
#экономика
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Экономист раскрыл, сколько на самом деле денег у россиян
Экономист Зубец: у россиян на банковских счетах хранится 100 млрд долларов
28 февраля 2024, 13:06

Фото: IStock/Oleg Elkov

Исследовательский холдинг РОМИР выяснил, что 52% россиян по итогам 2023 года не оказалось сбережений, ещё 40% заявили, что хранят все деньги в рублях и только 1% перевели все заначки в доллары и евро.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец уверен, что данные занижены. По его информации, в России насчитывается порядка 100 млн банковских счетов, на которых лежат порядка 40 трлн рублей.
«Сейчас порядка 40 триллионов рублей лежит в банковской системе. Понятно, что большая часть – это крупные счета, но треть приходится на основную массу населения, на вклады меньше миллиона рублей. Это говорит о том, что деньги у людей есть, и их много. Просто далеко не все считают, что это сбережения. Да и к тому же, насколько я знаю, РОМИР проводит опросы по телефону, и в таком формате основная масса респондентов ответит, что у них нет денег», — ответил Зубец.
Также экономист привёл данные Центробанка, согласно которым, у населения хранится порядка 100 млрд долларов.
«Сейчас самый интересный актив – это рубли, потому что можно легко получить ставку по депозиту в 15 процентов. А учитывая, что инфляция по прошлому году восемь процентов, то семь процентов можно заработать легко, не напрягаясь, одним движением пальца открыв себе в телефоне счёт депозита в банке», — заключил экономист.
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#деньги
#инфляция
#вклады
#сбережения
#россияне
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В Мытищах открывается первый в Подмосковье универмаг российских дизайнеров
28 февраля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Универмаг российских дизайнеров «SLAVA concept» откроется в марте в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сейчас в России работает девять таких магазинов в семи разных городах. Магазин в Мытищах станет первым на территории Московской области», — отмечается в сообщении.
В универмаге можно будет приобрести одежду от российских дизайнеров для мужчин, мужчин и детей, обувь, товары для дома и различные аксессуары, посуду, а также косметику от отечественных производителей. Всего базу компании составляют уже более восьми тысяч российских брендов.

Универмаг откроется на первом этаже торгово-развлекательного центра «Июнь», адрес: Мытищи, улица Мира, дом №51.

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#мытищи
#магазин
#минсельхозпрод мо
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Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»
28 февраля 2024, 09:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что по величине активов данная кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе России.

По данным Центробанка, «Гефест», зарегистрированный в городе Кимры Тверской области, неоднократно нарушал российское законодательство и нормативные акты Банка России. В связи с этим, регулятор в течение года применял меры, в числе которых были ограничения на привлечение средств вкладчиков. Вместе с тем, банк нарушал требования закона в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.

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#центробанк
#россия
#лицензии
#экономика
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