Вкладчикам QIWI Банка начали выплачивать страховое возмещение

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля приступит к выплате страхового возмещения вкладчикам QIWI Банка. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Отмечается, что страховое возмещение клиентам будут выплачиваться через банк «Уралсиб», который будет действовать от лица агентства и за его счёт.
Ранее отмечалось, что все средства заёмщиков банка застрахованы, поэтому россияне смогут вернуть свои деньги. Сама кредитная организация не имеет права самостоятельно выводить средства со счетов клиентов.
Напомним, что 21 февраля Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Причину такой меры, а также последствия закрытия банка в беседе с «Радио 1» назвал экономист Владимир Климанов.
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Ранее отмечалось, что все средства заёмщиков банка застрахованы, поэтому россияне смогут вернуть свои деньги. Сама кредитная организация не имеет права самостоятельно выводить средства со счетов клиентов.
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Анастасия Чинкова