«Водочный король» лишился 10 млн евро после национализации спиртзавода

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Люксембургский холдинг Amber Beverage Group, владельцем которого является Юрий Шефлер (бизнесмен и ряд его компаний признаны Тамбовским районным судом экстремистским объединением), представил убытки от передачи её тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис» государству.
Как пишет РБК со ссылкой на финансовую отчётность Amber Beverage Group, потери предприятия составили €10,1 млн за девять месяцев 2024 года. Холдинг пытался оспорить решение о передачи её активов государству, но оно продолжило действовать.
По итогам девяти месяцев текущего года выручка холдинга упала до €273,4 млн (с €335,1 млн годом ранее). Операционная прибыль уменьшилась на 70%, с €10,6 млн до €3,1 млн, а убыток за указанный период составил €7,1 млн, в отличие от предыдущего года, когда компания заработала €8,6 млн. Общий долг холдинга достиг 106 млн евро.
Одной из причин таких низких показателей, по данным холдинга, является «поэтапное снижение темпов роста» на ключевых рынках (Прибалтики, Британии и США), снижение объёма производства водки Stoli, а также перепроизводство текилы (два предприятия находятся в Мексике).
Чтобы исправить своё финансовое положение, Amber Beverage Group Holding планирует продать непрофильные активы и привлечь инвестиции.
Amber Beverage Group Holding занимается производством алкогольной продукции (всего около 1400 брендов, среди них: Rooster Rojo и KAH, виски The Irishman и Writers’ Tears, Riga Black Balsam, водка Moskovskaya и другие).
В июне 2024 года Генпрокуратура обратилась в Тамбовский районный суд с требованием национализировать «Амбер Талвис» и калининградское АО «СПИ-РВВК» вместе с дочерней структурой ООО «РВВК». По данным газеты «Коммерсант», поводом для этого стала деятельность противоправного объединения.
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По итогам девяти месяцев текущего года выручка холдинга упала до €273,4 млн (с €335,1 млн годом ранее). Операционная прибыль уменьшилась на 70%, с €10,6 млн до €3,1 млн, а убыток за указанный период составил €7,1 млн, в отличие от предыдущего года, когда компания заработала €8,6 млн. Общий долг холдинга достиг 106 млн евро.
Одной из причин таких низких показателей, по данным холдинга, является «поэтапное снижение темпов роста» на ключевых рынках (Прибалтики, Британии и США), снижение объёма производства водки Stoli, а также перепроизводство текилы (два предприятия находятся в Мексике).
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Чтобы исправить своё финансовое положение, Amber Beverage Group Holding планирует продать непрофильные активы и привлечь инвестиции.
Amber Beverage Group Holding занимается производством алкогольной продукции (всего около 1400 брендов, среди них: Rooster Rojo и KAH, виски The Irishman и Writers’ Tears, Riga Black Balsam, водка Moskovskaya и другие).
В июне 2024 года Генпрокуратура обратилась в Тамбовский районный суд с требованием национализировать «Амбер Талвис» и калининградское АО «СПИ-РВВК» вместе с дочерней структурой ООО «РВВК». По данным газеты «Коммерсант», поводом для этого стала деятельность противоправного объединения.
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Анастасия Ларина