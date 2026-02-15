Юрист перечислила главные причины для отказа банка вернуть деньги вкладчику

15 февраля 2026, 03:48

Юрист Якушева: Банк может отказать в возврате денег со вклада по пяти главным причинам

Фото: iStock/Maria Saifutdinova

Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева назвала пять основных причин, по которым банк может отказать клиенту в возврате вклада. Ее слова приводит агентство «Прайм».





Первой причиной является отзыв лицензии у банка. В таком случае Агентство по страхованию вкладов в приоритетном порядке возвращает гражданам РФ застрахованные средства до 1,4 миллиона рублей. Остальное — в рамках процедуры банкротства.



Арест или блокировка счета по решению судебных органов также может стать поводом для отказа в возвращении денег. Клиенту придется ждать, пока будут сняты ограничения.





«Затем подайте жалобу в отделение банка, продублируйте ее в головной офис банка», — объяснила она.