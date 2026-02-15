Юрист перечислила главные причины для отказа банка вернуть деньги вкладчику
Юрист Якушева: Банк может отказать в возврате денег со вклада по пяти главным причинам
Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева назвала пять основных причин, по которым банк может отказать клиенту в возврате вклада. Ее слова приводит агентство «Прайм».
Первой причиной является отзыв лицензии у банка. В таком случае Агентство по страхованию вкладов в приоритетном порядке возвращает гражданам РФ застрахованные средства до 1,4 миллиона рублей. Остальное — в рамках процедуры банкротства.
Арест или блокировка счета по решению судебных органов также может стать поводом для отказа в возвращении денег. Клиенту придется ждать, пока будут сняты ограничения.
Третья причина — спор о правопреемственности после смерти вкладчика. Четвертая — отсутствие у клиента требуемых документов. Пятая — подозрение в мошеннических действиях. Банк имеет право заблокировать операцию по снятию средств, если она показалась сотруднику подозрительной.
Юрист посоветовала россиянам при отказе обязательно получить от сотрудника банка официальный документ с указанием причины, ссылкой на закон или внутреннюю инструкцию, подписью и печатью.
«Затем подайте жалобу в отделение банка, продублируйте ее в головной офис банка», — объяснила она.Если реакции нет, необходимо обращаться в Банк России. Крайняя мера — жалоба в суд, ее обычно приходится подавать при неправомерном отказе.