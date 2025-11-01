Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией

01 ноября 2025, 15:07

Bloomberg: Южная Карелия лишается €1 млн евро в день после закрытия границы с РФ

Фото: istockphoto/darkojow

Закрытие границы с Россией наносит серьёзный урон Южной Карелии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.