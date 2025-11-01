Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией
Закрытие границы с Россией наносит серьёзный урон Южной Карелии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным местных властей, регион ежедневно теряет около €1 млн туристических поступлений. Отсутствие российских гостей уже поставило под угрозу деятельность ряда предприятий. Некоторые финские предприниматели рассматривают возможность временно приостановить или полностью закрыть бизнес из‑за падения спроса.
В середине октября газета «Взгляд» указывала, что финский ресторанный бизнес испытывает кризис после разрыва отношений с Российской Федерацией.
В конце сентября телекомпания Yle сообщала, что спа‑курорт в приграничной Иматре накопил многомиллионные долги — его задолженность достигла €5,7 млн (приблизительно 559,5 млн руб.) после закрытия границы.
