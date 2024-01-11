Радио1
Главная / Новости / Экономика/ За 2023 год количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %

За 2023 год количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %

11 января 2024, 10:50
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Владислав Мурашов: по итогам 2023 года количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошедший год в Московской области было открыто более 500 объектов ведущих торговых сетей.

«Порядка 20 федеральных и региональных торговых сетей осуществляют свою деятельность в Подмосковье. Обеспеченность торговыми объектами в Московской области очень важна, от нее во многом зависит комфорт жителей. Особенной популярностью сегодня пользуются маркетплейсы. В 2023 году открыт 41 ПВЗ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


Стоит отметить, что больше всего новых точек за прошедший год появилось у таких региональных сетей, как «Пятерочка», «ВкусВилл», «Бристоль», «Красное и белое», «Чижик», «Магнит», «Fix Price» и «Винлаб».

Читайте также:

В Подмосковье будут действовать новые правила розничной торговли пива

В Одинцове подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление рынка

Определён перечень подмосковных опорных населённых пунктов
#подмосковье
#владислав мурашов
#итоги
#комфорт
#правила
#торговля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе
11 января 2024, 10:42

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Заявку на субсидию для компенсации затрат на развитие бизнеса по франшизе могут подать предприниматели Московской области с четверга, 11 января, на эти цели власти выделили 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидию могут получить владельцы малого и среднего бизнеса, компенсация идет на приобретение оборудования, аренду, коммунальные платежи. Субсидия может составлять не более 50% затрат, при этом для региональных франшиз максимальная сумма выплаты — 1 млн рублей, для прочих — 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на получение субсидии можно онлайн — на инвестиционном портале Подмосковья. Заявки принимаются в течение года.

В министерстве отметили, что в минувшем году такой поддержкой воспользовались 93 предпринимателя, общая сумма компенсаций составила 40 млн рублей.

Читайте также:

В Подмосковье будут действовать новые правила розничной торговли пива

В Подмосковье продлили прием заявок на участие в конференции «Старт в инновации»

В России предложили решить проблему дефицита кадров за счёт пенсионеров и молодёжи
#подмосковье
#выплаты
#субсидии
#правила
#приём
#онлайн
#компенсация
#мсп
#бизнес
#предприниматели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы
Путин: РФ «душат и давят», а она стала первой по экономике в Европе
11 января 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе», — заявил российский лидер.
Как утверждает глава РФ, первый позиции по объему экономики в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония и Россия. Путин обратил внимание, что Россия обогнала Германию, заняв пятое место.

Ранее сообщалось, что на Западе осознали, что Путин сможет уничтожить НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян открыто говорят о своем уровне дохода

Аналитики назвали шесть трендов на рынке труда в 2023 году

Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
#россия
#экономика
#владимир путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год
Авито Работа: средние зарплаты в сфере строительства выросли на 27%
11 января 2024, 09:02

Фото: IStock/goncharovaia

В 2023 году количество вакансий на рынке труда для специалистов сферы строительства увеличилось в два раза, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 27%. Об этом «Радио 1» рассказали в сервисе Авито Работа.
Согласно данным аналитиков, в январе 2023 года работодатели предлагали специалистам в среднем 63 461 рубль, а в декабре — 80 434 рубля.
«‎В строительном секторе стабильно сохраняется повышенный спрос на кадры. Востребованность специалистов обусловлена в первую очередь реализацией масштабных федеральных и региональных проектов, стремительной урбанизацией и потребностью в возведении жилой и коммерческой недвижимости», — отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
По итогам года самым высоким спросом со стороны работодателей пользуется арматурщик с увеличением числа вакансий в три раза. Средние предложения по оплате труда выросли на 32%. Теперь работодатели готовы предложить специалистам в среднем 93 070 рублей.

За арматурщиком идут отделочники и штукатуры с увеличением числа вакансий в 2,7 раза. Средние предлагаемые зарплаты выросли в разной степени на 29% и 36% соответственно. Теперь отделочники претендуют на зарплату 93 261 рубль, а штукатуры — 77 154 рубля. Меньше всего зарплаты выросли у крановщиков (в два раза), им готовы платить 87 139 рублей. Самую высокую зарплату готовы предложить плиточникам – 108 094 рублей, самую низкую – стропальщикам – 61 129 рублей.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян открыто говорят о своем уровне дохода

Аналитики назвали ​шесть трендов ​на ​рынке труда в 2023 году

Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
#зарплаты
#работа
#строители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва
11 января 2024, 06:12

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

В октябре США впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре была проведена повторная закупка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Белый дом в марте 2022 года на фоне ужесточения антироссийских санкций ввёл запрет на импорт из РФ нефти и других энергоносителей. Отмечается, что американские компании закупили последнюю партию российского «чёрного золота» в апреле того года.

Согласно данным статслужбы, в октябре прошлого года Соединённые Штаты приобрели 36,8 тыс. баррелей российской нефти. При этом стоимость импорта составила $2,7 млн.

В ноябре же объём такой закупки составил 9,9 тыс. баррелей на сумму $750 тыс. Углеводород в обоих случаях был приобретён с целью потребления.

Читайте также:

Автоэксперт Кадаков: В ближайшее время цены на бензин не изменятся

Финансист Бабин: Снижение цен на нефть – один из рисков для рубля

В США поразились исключительной особенности России
#сша
#бензин
#нефть
#запрет
#цены
#импорт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депозитарий СПБ Биржи представил Минфину США стратегию разблокировки активов
11 января 2024, 00:08

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Расчётный депозитарий СПБ Биржи представил стратегию разблокировки активов, которые были заморожены в связи с антироссийскими санкциями, Минфину США. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Стратегию разблокировки разработали вместе с международными юристами. Организация учитывает иностранные ценные бумаги и денежные средства всех категорий участников торгов», — говорится в публикации.

Отмечается, что санкции затронули активы множества неподсанкционных физических лиц. На фоне этого OFAC должна утвердить план действий для СПБ Банка, подчеркнули в пресс-службе.

Читайте также:

Конгрессмен Розендейл предложил объявить импичмент шефу Пентагона Остину

В США поразились исключительной особенности России

«Остался месяц»: В Сентае США заявили, что Украина проиграет без американской помощи
#сша
#санкции
#активы
#россия
#минфин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Кадаков: В ближайшее время цены на бензин не изменятся
10 января 2024, 19:27

Фото: istockphoto.com/.shock

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение о том, что в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения цен на бензин.
При этом, он отметил, что стоимость бензина не так давно прибавляла в росте.

Однако, считает Кадаков, в дальнейшем топливо будет дорожать, за год его стоимость может вырасти на 5-7%.

«Во-первых, выросли акцизы на 5%. Это несущественно — всего 750 рублей на тонну, но в пересчёте на литр — это плюс 60 копеек. Во-вторых, вырос налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников. В-третьих, обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.

Ранее сообщалось, что с февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%. Объяснялось, что эта мера нужна для восстановления экономики.

Читайте также:

Власти Кубы в 5 раз повысят цены на бензин

Ирак планирует полностью запретить импорт нефти в страну в 2024 году

Экономист дал неутешительный прогноз по рублю на 2024 год
#бензин
#топливо
#прогноз
#нефть
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финансист Бабин: Снижение цен на нефть – один из рисков для рубля
10 января 2024, 18:11

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин перечислил факторы риска для курса рубля в будущем, к которым отнёс снижение цен на нефть, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в РФ.
«Препятствовать укреплению курса рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Такие процессы, по словам эксперта, останавливает жёсткая политика ЦБ и высокие требования к валютной выручке.

Читайте также:

Рублю предсказали падение до 110 за доллар из-за замедления глобальной экономики

Россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале

Финансист Бабин: Причина укрепления курса рубля — первый рабочий день года
#курс
#нефть
#цб
#рубль
#валюта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США поразились исключительной особенности России
Bloomberg: показатели России в нефтяной сфере доказывают безуспешность санкций
10 января 2024, 17:08

Фото: iStock/zhengzaishuru

В 2023 году Россия вновь добилась рекордных показателей по бурению нефти, что в очередной раз доказывает ее устойчивость к санкциям. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, в прошлом году объём бурения составил тридцать тысяч километров. Отмечается, что российские успехи демонстрируют полный провал ограничительных мер против страны.

Напомним, нефтяные санкции западных стран в отношении РФ стали функционировать с 5 декабря 2022 года. Европейский союз перестал принимать российскую нефть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

Читайте также:

Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

Санкции не влияют на экономику России так сильно, как на страны Европы — Госдума
#сша
#санкции
#госдума
#нефть
#отношения
#кадыров
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире откроют производство уникальных контейнеров для сжиженного газа
10 января 2024, 15:28

Фото: iStock/Huyangshu

Производство танк-контейнеров для хранения и транспортировки сжиженного газа запустит на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира» компания «Крио-СПГ», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На предприятии будут выпускать танк-контейнеры с характеристиками, практически не имеющими аналогов. Масса этих контейнеров будет небольшой, однако они будут отличаться большой прочностью и долговечностью. Хранить газ в таком танк-контейнере можно будет не менее 60 дней», — отмечается в сообщении.
Для производства будет построено здание площадью около 10 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей. Благодаря новому производству в регионе появится еще около 100 рабочих мест.

В настоящее время контейнеры для хранения и перевозки сжиженного газа Россия вынуждена закупать за рубежом, так что новое подмосковное производство будет играть большую роль в импортозамещении.

Читайте также:

В Московской области идет активное усиление поддержки проектов импортозамещения

В Подмосковье будут действовать новые правила розничной торговли пива

КРМО за год привлекла в Подмосковье инвестпроекты на 60 млрд рублей
#перевозки
#газ
#оэз
#инвестиции
#контейнеры
#завод
#производство
#проект
#кашира
#технологии
#здание
#производители
#екатерина зиновьева
#танк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф