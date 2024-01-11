За 2023 год количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Владислав Мурашов: по итогам 2023 года количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошедший год в Московской области было открыто более 500 объектов ведущих торговых сетей.
Стоит отметить, что больше всего новых точек за прошедший год появилось у таких региональных сетей, как «Пятерочка», «ВкусВилл», «Бристоль», «Красное и белое», «Чижик», «Магнит», «Fix Price» и «Винлаб».
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«Порядка 20 федеральных и региональных торговых сетей осуществляют свою деятельность в Подмосковье. Обеспеченность торговыми объектами в Московской области очень важна, от нее во многом зависит комфорт жителей. Особенной популярностью сегодня пользуются маркетплейсы. В 2023 году открыт 41 ПВЗ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева