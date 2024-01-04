Определён перечень подмосковных опорных населённых пунктов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области определили опорные населённые пункты региона и прилегающие территории. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов со ссылкой на соответствующее постановление.
«Постановление разработано для реализации инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Оно было утверждено распоряжением российского правительства. Утверждение этого перечня позволит разработать долгосрочные планы социально-экономического развития опорных населённых пунктов и прилегающих территорий», – отметил зампред.Всего в списке – 11 опорных населённых пунктов Московской области. Это Луховицы, Волоколамск, Шатура, Истра, Серебряные Пруды, Лотошино, Зарайск, Руза, Шаховская, Талдом и Можайск, а также 2 028 прилегающих территорий.
Под опорным понимается населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого ускоренными темпами развивается инфраструктура образования, доступной медицинской помощи и услуг в сфере культуры.
Финансирование создания и модернизации объектов инфраструктуры опорных населённых пунктов будет рассматриваться в приоритетном порядке при реализации 16 государственных программ России.
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