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Определён перечень подмосковных опорных населённых пунктов

04 января 2024, 13:21
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области определили опорные населённые пункты региона и прилегающие территории. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов со ссылкой на соответствующее постановление.
«Постановление разработано для реализации инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Оно было утверждено распоряжением российского правительства. Утверждение этого перечня позволит разработать долгосрочные планы социально-экономического развития опорных населённых пунктов и прилегающих территорий», – отметил зампред.
Всего в списке – 11 опорных населённых пунктов Московской области. Это Луховицы, Волоколамск, Шатура, Истра, Серебряные Пруды, Лотошино, Зарайск, Руза, Шаховская, Талдом и Можайск, а также 2 028 прилегающих территорий.


Перечень составлен на основе предложений муниципалитетов при участии Минсельхоза России.



Под опорным понимается населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого ускоренными темпами развивается инфраструктура образования, доступной медицинской помощи и услуг в сфере культуры.

Финансирование создания и модернизации объектов инфраструктуры опорных населённых пунктов будет рассматриваться в приоритетном порядке при реализации 16 государственных программ России.

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В Подмосковье утром наблюдали зимнее солнечное гало
04 января 2024, 13:35

Фото: Полина Челенко

Жители Красногорска стали свидетелями красивого и редкого природного явления – зимнего солнечного гало. Утром 4 января температура в городском округе опустилась до -29°С. Фотографии сделали владельцы собак, гулявшие с питомцами в Парке культуры и отдыха «Губайловский».
Солнечного гало – это оптическое явление, которое характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Своим появлением оно обязано множеству кристаллов замёрзшей воды, которые находятся в перистых облаках на высоте от 6 до 10 км. Лучи солнца при этом проходят через ледяные частицы в форме шестиугольной призмы, и преломляются от их граней.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы в Подмосковье продержатся до конца новогодних праздников.

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В Москве две ночи подряд сохраняется самая низкая температура за семь лет
Метеоролог Старков: в Москве отмечается самая низкая за семь лет температура
04 января 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Две ночи подряд в Москве отмечается самая низкая температура за последние семь лет. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Он отметил, что рано утром 4 января на метеорологической станции ВДНХ была зафиксирована минимальная температура в -27 градусов. Такой показатель в этот день последний раз был отмечен порядка полувека назад, а именно, в 1982 году.

При этом собеседник RT подчеркнул, что в данный момент сильные морозы достигли кульминации, поэтому ещё большего повышения температуры ждать не следует.

По словам Старкова, морозы пойдут на спад, но потепление будет приходить крайне медленно. Постепенно ночная температура будет уходить от отметки в -25 градусов, а днём температура воздуха начнёт превышать -20 градусов. При этом, несмотря на потепление, средняя температура по-прежнему будет на 12-15 градусов ниже климатической нормы.

В заключение метеоролог отметил, что первый в этом сезоне снег ожидается в субботу, а возвращение температуры к норме произойдёт в первые рабочие дни.

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#метеоролог
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Маркетолог Тришкина рассказала, как россиян побуждают к покупкам в праздники
04 января 2024, 12:52

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Маркетолог и предприниматель Людмила Тришкина в беседе с RuNews24.ru рассказала, как в период новогодних праздников россиян побуждают к дополнительным тратам.
По её словам, не только потребители, но и бизнес-индустрия заранее готовится к новогодним праздникам, тщательно продумывая украшение помещения, которое занимает магазин, дизайн пакетов и специальные предложения. Это связано с тем, что именно в праздничное время люди готовы отдавать дополнительные средства за эмоции и ощущение праздника.

Собеседница RuNews24.ru привела несколько способов привлечения клиентов в праздники, которыми пользуются представители бизнеса.

  1. Украшение помещения заведения и его входной группы. Посетителей привлечёт обновлённый дизайн, они захотят сфотографироваться и провести время в стильном месте;
  2. Обновление меню. Внесение в перечень блюд таких напитков как глинтвейн или пунш позволит вызвать интерес у покупателей;
  3. Организация беспроигрышных лотерей в период новогодних каникул;
  4. Поощрение фотосессий с отметкой заведения в соцсетях. Авторы лучших снимков могут получить некое вознаграждение;
  5. Небольшие подарки в виде мерча заведения, которые вручаются каждому гостю;
  6. Размещение дополнительных товаров, создающих новогоднее настроение. Это могут быть гирлянды, свечи, тематические открытки;
  7. Объединение разных заведений для проведения совместных акций.
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Депутат Хинштейн сообщил о назначении нового начальника московского главка Росгвардии
04 января 2024, 12:00

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Генерал-майор Василий Сонин стал новым начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве. Его назначил президент Владимир Путин, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», – написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Как отметил депутат, назначение произошло 4 января. Указ пока не опубликован. На сайте столичного управления Росгвардии начальником числится генерал-майор Виктор Дикевич. Сонин указан в качестве начальника на сайте управления Росгвардии по Московской области.

Согласно справке на сайте подмосковного управления, Сонину 46 лет. На должность начальника Росгвардии по Московской области был назначен в марте 2022 года.

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Российские самолеты МС-21 и Superjet объединятся под общим брендом
04 января 2024, 11:50

Фото: iStock/Diy1

Российские гражданские самолеты МС-21 и Superjet, возможно, объединят под общий авиационный бренд. Итоговое решение по данному вопросу объявят в ближайшее время.
Об рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».

«Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», - заявил Денис Мантуров, когда отвечал на вопрос, планируется ли создание единого авиационного бренда.
О вероятном переводе гражданских самолетов под один бренд в августе 2022 года рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь. Также глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что самолет SJ100, возможно, сменит название.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидят в самолёте, многие пассажиры уже отказываются лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.

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#общество
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Россиянам напомнили о повышении практически всех пособий с 1 января
Депутат Чаплин рассказал о повышении ряда пособий с 1 января 2024 года
04 января 2024, 11:40

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2024 году россиянам проиндексируют практически все пособия. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Так, с 1 января увеличился размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Размер индексации составил 7,5%. В переложении на рубли надбавка к страховой пенсии выросла до 8 134,9 рублей (ранее сумма составляла 7 567,3 рублей). Изменение коснулось неработающих пенсионеров, инвалидов, военных, получающих гражданские выплаты, а также тех, кому выплачивается пенсия по потере кормильца.

Также Чаплин рассказал NEWS.ru, что с 1 января упростился порядок получения социальных налоговых вычетов. С этого момента организации, оформляющие налоговые вычеты сотрудникам, могут самостоятельно передавать сведения в ФНС РФ. Речь идёт о вычетах на лечение, ДМС, физкультурно-оздоровительные услуги, обучение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование.

Кроме того, с начала года изменился размер фиксированных взносов ИП. Они выросли на четыре тысячи рублей до 49 500 рублей. Также повысился максимальный размер страховых взносов ИП с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Рост составил 20 тысяч рублей, поэтому индивидуальные предприниматели будут выплачивать 277 571 рублей.

Изменения коснулись и налога для удалённых сотрудников. Он будет удерживаться на позиции в 13%, а для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей, достигнет 15%.

В заключение Чаплин отметил, что в результате изменений российские работодатели, вне зависимости от налогового резидентства и места работы, будут выступать налоговыми агентами для резидентов и нерезидентов. До введения поправок работодатель не выплачивал налог за резидента, работающего за пределами России.

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#пособия
#индексация
#выплаты
#россия
#изменения
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Воробьёв рассказал об исполнении желаний юных участников новогодней акции
04 января 2024, 11:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Представители подмосковного руководства исполнили новогодние мечты детей с традиционной «Ёлки желаний». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Так, трёхлетнему Тимофею из посёлка Седово одной из подшефных территорий Подмосковья – Новоазовского района – доставили велосипед.
«Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание исполнили в Таманской дивизии. Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 «Алёша». Экипажу присвоили звания Героев России и вручили Золотые звёзды за уничтожение вражеской техники на СВО. Бойцы также спасли жизнь товарищам, отбуксировав повреждённый танк в безопасное место», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
14-летняя Арина из Серебряных Прудов также мечтала о новом велосипеде. Теперь, как только сойдёт снег, девочка вместе с папой откроет велосезон в благоустроенном парке.
«11-летний Саша из рабочего посёлка им. Воровского в Богородском округе мечтал полетать на вертолёте. Такое желание появилось не просто так. Папа мальчика служил в ВДВ и часто летал. В полёт Саша отправился вместе с мамой Викторией», – добавил Воробьёв.
Семье 14-летнего Димы из Балашихи передали шведскую стенку. Теперь подросток сможет заниматься спортом в любое время. А четырёхлетнему Славе из Монина в ближайшее время также подарят велосипед.

«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.

Всего за пять лет проведения акции были исполнены желания более 106 тыс детей.

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#губернатор
#андрей воробьёв
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#новый год
#дети
#московская область
#подмосковье
#акция
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Выставка «Россия» побила новый рекорд посещаемости
На выставку «Россия» 3 января пришли 156 тысяч человек
04 января 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Международную выставку-форум «Россия» в Москве посетили 156 тысяч гостей в первый рабочий день в наступившем 2024 году.
Это является новым рекордом посещаемости, пишет пресс-служба выставки.

Выставка начала работу 3 января после двух технических выходных дней. В это время специалисты обновляли экспозиции и проводили подготовку к встрече с гостями.

Для посетителей подготовили специальную новогоднюю программу.

Новогоднюю программу 31 декабря на посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Для посетителей выставки куранты били 11 раз. Это число равняется количеству часовых поясов России, пишет ТАСС. Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.

«Всего за первые два месяца работы выставку посетили почти 4 млн человек», - сообщили в пресс-службе.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 российских регионов.

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#выставка
#россия
#новый год
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В Казахстане назвали причину отключения российских телеканалов
«Первый канал. Всемирная сеть»: в Казахстане отключили российское ТВ из-за долга
04 января 2024, 11:05

Фото: iStock/simpson33

Большие долги стали причиной отключения ряда российских телеканалов в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.
Ранее сообщалось, что оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM убрал из сетки вещания несколько российских телеканалов, в числе которых «Первый канал СНГ», «Поехали», «Дом кино», «Дом кино Premium», «Победа», «Карусель», «Бобер» и «О!».

По словам Калашниковой, местный оператор задолжал перед правообладателем большую сумму, а также не продлил договор на 2024 год. В связи с этим, до погашения задолженности российские телеканалы не вернутся в сетку вещания в Казахстане.

Также представитель «Первого канала» подчеркнула, что в TVCOM неоднократно в течение года отправлялись предупреждения о возможном отключении из-за долгов.

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