Глава Одинцово Иванов торжественно открыл детский сад «Василёк»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
В Одинцово после реконструкции открылся детский сад № 55 «Василёк». Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Дошкольное образовательное учреждение располагается в 3-м микрорайоне города Одинцово.
По поручению главы в детские спальни закупят шторы повышенной плотности и будет рассмотрена возможность установки небольшой теплицы – такой запрос тоже существует.
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«Изначально здесь планировался ремонт, но по факту получился практически новый детский сад. Переложены инженерные коммуникации, утеплен фасад, обновлены внутренние системы и кровля, выполнена современная отделка, благоустроена территория детского сада, установлены 11 прогулочных веранд.Сегодня мы наверстываем то, что было упущено в «нулевые» годы. В этом году мы откроем сразу 5 детских садов и 6 больших школ. Благодаря предпринимаемым усилиям за 8 лет очерёдность в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте до 7 лет снизилась вдвое», — поделился Андрей Иванов.
По поручению главы в детские спальни закупят шторы повышенной плотности и будет рассмотрена возможность установки небольшой теплицы – такой запрос тоже существует.
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Мира Полтева