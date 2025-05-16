Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к акции «МСП Спасибо»

С учетом российских реалий, стоимость машины должна составлять шесть месячных доходов гражданина. Об этом пишет портал «Татар-информ» со ссылкой на финансиста Михаила Беляева. Он отметил, что средний уровень зарплат в России составляет примерно 90 тысяч рублей, а это значит, что полугодовой доход равен примерно 500 тысячам рублей.