Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к акции «МСП Спасибо»

Фото: пресс-служба Корпорации МСП
Акцию «МСП Спасибо» запускают в России, она приурочена ко Дню российского предпринимательства. Принять участие в акции могут главы регионов и ведомств, представители малого, среднего и крупного бизнеса, а также все желающие, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
«Для того, чтобы принять участие в акции, нужно разместить в социальных сетях пост, посвящённый отечественному предпринимательству, и снабдить его хештегом #МСПасибо или #МСП_Спасибо», — говорится в сообщении.В День российского предпринимательства — 26 мая — Корпорация МСП разместит в своём Telegram-канале репосты сообщений с этими хештегами.
Отмечается, что Telegram-канал Корпорации МСП является активным бизнес-сообществом с полезным и разнообразным контентом. Аудитория канал составляет около 50 тысяч человек.
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