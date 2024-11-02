65 исполнителей на ручных гармониках станут участниками конкурса в Котельниках

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Оценивать выступления будет жюри под председательством теле- и радиоведущей, музыкального редактора и журналиста Элеоноры Филиной. В программе фестиваля-конкурса – выступления исполнителей народной песни и исполнителей на ручных гармониках, а также участников фестиваля прошлых лет», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль будет проходить по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, д.3, Дом культуры «Белая Дача».
Вход для зрителей будет свободным.
Читайте также:
В Подмосковье открыли Музей ложки с 350 экспонатами
В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская
Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля