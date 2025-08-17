Актер дубляжа Дмитрий Гранкин умер на 49-м году жизни
Российский актёр дубляжа Дмитрий Гранкин скончался на 49‑м году жизни. В сообщении на его странице «ВКонтакте», опубликованном 17 августа, указано, что он умер 12 августа 2025 года в 22:30 в Елизаветинской больнице.
Причиной смерти названа сердечная недостаточность на фоне хронической болезни почек; одним из усугубляющих факторов стал инсульт, который произошёл полтора года назад.
Гранкин родился в 1977 году и в 1998 году окончил Санкт‑Петербургскую академию театрального искусства. За время карьеры он озвучил множество проектов, но широкую известность ему принесли роли в анимации — среди них Рон Так‑Себе в сериале «Ким Пять‑с‑плюсом» и Хэмми в «Лесной братве».
Ранее также сообщалось о смерти актёра и режиссёра, заслуженного деятеля искусств Казахстана Владимира Шустова. Он скончался в Петропавловске в возрасте 78 лет. Шустов родился в 1947 году в Пермской области, окончил Омский университет по специальности «режиссёр театрализованных представлений» и работал в театрах Кизела, Джамбула и Ташкента.
Читайте также: