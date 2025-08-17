Актер дубляжа Дмитрий Гранкин умер на 49-м году жизни

17 августа 2025, 17:44

Дмитрий Гранкин (Фото: vk.com/id50560202)

Российский актёр дубляжа Дмитрий Гранкин скончался на 49‑м году жизни. В сообщении на его странице «ВКонтакте», опубликованном 17 августа, указано, что он умер 12 августа 2025 года в 22:30 в Елизаветинской больнице.