Умер известный актер и режиссер Владимир Шустов
В Петропавловске в возрасте 78 лет скончался актер и режиссер, заслуженный деятель искусств Казахстана Владимир Шустов. Об сообщило руководство Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н.Ф. Погодина на своей странице во «ВКонтакте».
Там артист проработал много лет. Представители учреждения выразили соболезнования его родным и близким.
Прощание состоится 17 августа в 11:00 в театре. В 12:00 пройдет отпевание в храме священномученика Мефодия, в 13:00 — похороны на новом кладбище в Рабочем поселке, в 14:00 — поминальный обед.
Шустов родился в 1947 году в Пермской области. Окончил Омский университет по специальности режиссер театрализованных представлений, работал в театрах Кизела, Джамбула и Ташкента.
Читайте также: