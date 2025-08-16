Умер известный актер и режиссер Владимир Шустов

16 августа 2025, 10:56

Фото: iStock/jorgeantonio

В Петропавловске в возрасте 78 лет скончался актер и режиссер, заслуженный деятель искусств Казахстана Владимир Шустов. Об сообщило руководство Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н.Ф. Погодина на своей странице во «ВКонтакте».