Скончался художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли

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Умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли, сообщил сайт Deadline. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса».
Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.
С юного возраста мужчина трудился декоратором на киностудии. В 23 года он участвовал в своем первом громком проекте — втором фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью».
Картины, над которыми работал Лесли, удостоились высшей награды в мире кинематографа — «Оскар». Так, «Звездных войны» получили премии в категории «Лучшие декорации». Второй «Оскар» художник-постановщик завевал за проект «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
Ранее сообщалось, что на 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича.
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С юного возраста мужчина трудился декоратором на киностудии. В 23 года он участвовал в своем первом громком проекте — втором фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью».
Картины, над которыми работал Лесли, удостоились высшей награды в мире кинематографа — «Оскар». Так, «Звездных войны» получили премии в категории «Лучшие декорации». Второй «Оскар» художник-постановщик завевал за проект «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
Ранее сообщалось, что на 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича.
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