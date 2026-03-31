Актриса Волковского театра Татьяна Малькова стала народной артисткой РФ
Актрисе Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле Татьяне Мальковой присвоили звание народной артистки страны. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» отмечается, что Мальковой решили присудить почетное звание за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.
Актриса окончила Ярославское театральное училище, после чего работала в Брянском областном драматическом театре. В 1990 году Малькова вступила в Союз театральных деятелей Российской Федерации, в этот же период времени она начала появляться на сцене ярославского театра имени Фёдора Волкова. В 2000 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.
