Актриса Волковского театра Татьяна Малькова стала народной артисткой РФ

31 марта 2026, 00:10

Актриса Волковского театра Татьяна Малькова получила звание народного артиста РФ

Актрисе Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле Татьяне Мальковой присвоили звание народной артистки страны. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.





В документе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» отмечается, что Мальковой решили присудить почетное звание за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.



