Появилась информация о пострадавших при взрыве в многоэтажке на юго-западе Москвы

27 февраля 2026, 23:18

Mash: Из-за взрыва в московской квартире на улице Кадырова пострадали два человека

Фото: iStock/irontrybex

Вечером 27 февраля в многоэтажном доме на улице Кадырова в Москве прогремел сильный взрыв. В результате пострадали два человека — 50-летний мужчина и его 14-летняя дочь, сообщает Telegram-канал Mash.





Согласно материалу, «хлопок» раздался примерно в 21:45 (мск). В двухкомнатной квартире, где произошёл взрыв, ударной волной выбило окна и часть стены, которая повисла на арматуре.



Пострадавших сейчас осматривают медики. Хозяйки жилья в момент происшествия внутри не было. Причина взрыва пока неизвестна, при этом подтверждено, что поврежденный дом не газифицирован.



На месте работают правоохранительные органы. Столичная прокуратура контролирует проведение проверки по факту ЧП, устранение последствий и соблюдение жилищных прав пострадавших жильцов.



