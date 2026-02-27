Министра молодежной политики Калининградской области Мусевич и ее супруга задержали
Правоохранительные органы задержали министра по молодёжной политике Калининградской области Анну Мусевич и ее супруга Никиту Мусевич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Согласно картотеке центрального районного суда Калининграда, 27 февраля поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Мусевич и Никиты Мусевича. При этом не указано, по какому обвинению задержали министра.
«Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую», — говорится в публикации.Высоцкая ранее занимала пост заместителя министра по молодежной политике Калининградской области.
Ранее сообщалось, что вечером 27 февраля в многоэтажном доме на улице Кадырова в Москве прогремел сильный взрыв. Предварительно, пострадали два человека — 50-летний мужчина и его 14-летняя дочь. Хозяйки жилья в момент происшествия внутри помещения не было.