Министра молодежной политики Калининградской области Мусевич и ее супруга задержали

27 февраля 2026, 23:56

Фото: iStock/Motortion

Правоохранительные органы задержали министра по молодёжной политике Калининградской области Анну Мусевич и ее супруга Никиту Мусевич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.





Согласно картотеке центрального районного суда Калининграда, 27 февраля поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Мусевич и Никиты Мусевича. При этом не указано, по какому обвинению задержали министра.





«Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую», — говорится в публикации.