«Громко вернусь»: Катя Гордон назвала условие возвращения к делу Елены Товстик
Катя Гордон назвала публичные извинения Товстик условием возвращения к её делу
Юрист и ведущая Катя Гордон на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» заявила, что снова представит интересы бывшей супруги миллионера Романа Товстика Елены только после публичных извинений.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru Екатерина сообщила, что ей уже предлагали вернуться к работе тихо.
«Моя позиция была очень простой: пусть Елена публично <...> извинится. Дальше меня стали спрашивать, может, я могу тихо вернуться в защиту. Но Катя Гордон, если громко уходит, то и громко возвращается. Я считаю, что если человек тебя громко обвинял чуть ли не в вымогательстве и в том, что я была неправа и мало для неё требовала у Товстика, <...> вот так же публично надо извиниться», — отметила она.По словам Гордон, она оказывала свои услуги бесплатно. Кроме того, телеведущая подчеркнула, что во время разбирательств нельзя менять юридических представителей.