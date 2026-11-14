«Громко вернусь»: Катя Гордон назвала условие возвращения к делу Елены Товстик

14 ноября 2026, 09:51

Катя Гордон назвала публичные извинения Товстик условием возвращения к её делу

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист и ведущая Катя Гордон на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» заявила, что снова представит интересы бывшей супруги миллионера Романа Товстика Елены только после публичных извинений.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru Екатерина сообщила, что ей уже предлагали вернуться к работе тихо.

«Моя позиция была очень простой: пусть Елена публично <...> извинится. Дальше меня стали спрашивать, может, я могу тихо вернуться в защиту. Но Катя Гордон, если громко уходит, то и громко возвращается. Я считаю, что если человек тебя громко обвинял чуть ли не в вымогательстве и в том, что я была неправа и мало для неё требовала у Товстика, <...> вот так же публично надо извиниться», — отметила она.