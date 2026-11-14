Владимир Путин помиловал блогера Лерчек
Президент РФ Владимир Путин помиловал блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Соответствующий указ Владимир Владимирович подписал 14 ноября. Согласно документу, Чекалина освободилась от наказания, которое Гагаринский районный суд Москвы назначил ей 31 июля 2026 года. Помимо этого, с Валерии сняли и судимость.
Отметим, что ранее Лерчек приговорили к пяти годам условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Позже суд оставил наказание без изменений. У Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии, и её защита добивалась разрешения на поездку в Китай для лечения, однако выезд девушке запретили.
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