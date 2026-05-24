Бывшая жена Паши Техника показала готовый памятник рэперу
Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогерша Ева Карицкая, показала готовый памятник артисту. Видео с бронзовой скульптурой она опубликовала в социальных сетях.
Карицкая уточнила, что монумент уже отлит, и скоро его установят. Ранее она рассказывала, что изготовление памятника затянулось из-за того, что предыдущие варианты имели недостаточное сходство с Техником.
До этого стало известно, что музыкант проходил лечение в рехабе «Свобода» в марте 2025 года — примерно за месяц до смерти. В клинике его навещал Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), называвший себя представителем лечебного заведения.
Среди известных гостей рехаба также были рэперы Slimus и Гио Пика. По информации телеграм-канала SHOT, их приглашали на интервью, в ходе которых они рассказывали о проблемах с зависимостью.
