Егор Кончаловский признался, почему вернулся из «прекрасной Англии» в «страшную Москву»
Режиссер Кончаловский рассказал, почему в 90-х вернулся из Англии в Россию
Режиссер Егор Кончаловский в интервью ВФокусе Mail раскрыл, что заставило его вернуться из Англии в Россию в 1990-е годы. Он признался, что руководствовался не только любовью к родине, но и практическими соображениями.
По словам режиссера, после окончания Кембриджского университета он не стал забирать диплом, а на следующий день после экзамена уехал в Москву.
«Правда, у меня был шкурный интерес. Меня ждала реклама шоколадки. Нужно было зарабатывать деньги», — рассказал Кончаловский.Тогда он вернулся в «страшную Москву девяностых, неуютную, с ларьками и стихийными ярмарками». На этом фоне «Англия казалась ему прекрасной», однако сейчас, по мнению режиссера, «Запад сильно деградировал». Кончаловский подчеркнул, что с распадом Советского Союза у Запада «отпала необходимость быть красивым».
«Если ты боксируешь с бабушкой из подъезда, хорошим боксером никогда не станешь. Нужен противник, равный тебе или сильнее», — пояснил он.Кончаловский отметил, что западные страны перестали делиться с народом благами, а демографический кризис продолжает усугубляться. В пример он привел французские семьи, в которых в 50-60-е годы воспитывались трое-четверо детей, сейчас — 0,75.