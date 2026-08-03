Егор Кончаловский признался, почему вернулся из «прекрасной Англии» в «страшную Москву»

03 августа 2026, 17:07

Режиссер Кончаловский рассказал, почему в 90-х вернулся из Англии в Россию

Егор Кончаловский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Режиссер Егор Кончаловский в интервью ВФокусе Mail раскрыл, что заставило его вернуться из Англии в Россию в 1990-е годы. Он признался, что руководствовался не только любовью к родине, но и практическими соображениями.





По словам режиссера, после окончания Кембриджского университета он не стал забирать диплом, а на следующий день после экзамена уехал в Москву.

«Правда, у меня был шкурный интерес. Меня ждала реклама шоколадки. Нужно было зарабатывать деньги», — рассказал Кончаловский.

«Если ты боксируешь с бабушкой из подъезда, хорошим боксером никогда не станешь. Нужен противник, равный тебе или сильнее», — пояснил он.