Экс-главный редактор «Известий» Иван Лаптев умер на 92-м году жизни
Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев умер в больнице на 92-м году жизни.
Иван Дмитриевич руководил «Известиями» в период с 1984 по 1990 год. После этого он занимал должность председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, где работал до 1991 года. О печальной новости изданию сообщила его супруга Татьяна.
«К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался», — сказала она.Жена Лаптева не стала раскрывать причину его смерти. Информацию о дате и месте прощания и похорон семья объявит дополнительно. Отмечается, что карьера журналиста пришлась на ключевой период в истории страны.
