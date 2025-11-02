Экс-главный редактор «Известий» Иван Лаптев умер на 92-м году жизни

02 ноября 2025, 14:39

Иван Лаптев (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев умер в больнице на 92-м году жизни.





Иван Дмитриевич руководил «Известиями» в период с 1984 по 1990 год. После этого он занимал должность председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, где работал до 1991 года. О печальной новости изданию сообщила его супруга Татьяна.

«К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался», — сказала она.