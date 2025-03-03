Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь

Эммануил Виторган (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце, ему вызвали скорую помощь, передает Mash. Актеру стало плохо в его культурном центре на Остоженке.
Настояли ли медики на госпитализации — неизвестно. Сам Виторган пока не прокомментировал произошедшее. Эммануилу Виторгану 85 лет.
Перед этим сообщалось о смерти композитора Адриана Корчинского, написавшего музыку к песням артистов Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и других.
Вечером в воскресенье мужчина потерял сознание, находясь дома в Москве. Жена вызвала врачей, но те смогли лишь констатировать смерть композитора. Предварительной причиной смерти названа гипертония.
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Перед этим сообщалось о смерти композитора Адриана Корчинского, написавшего музыку к песням артистов Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и других.
Вечером в воскресенье мужчина потерял сознание, находясь дома в Москве. Жена вызвала врачей, но те смогли лишь констатировать смерть композитора. Предварительной причиной смерти названа гипертония.
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Никита Кротов