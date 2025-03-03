Умер композитор Адриан Корчинский

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Ушел из жизни композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других российских артистов Адриан Корчинский, ему было 65 лет, пишет Shot.
По данным издания, вечером в воскресенье Корчинский был у себя дома в квартире на Хамовническом Валу в Москве. Он сидел за столом и в какой-то момент потерял сознание. Супруга музыканта вызвала скорую помощь. Однако прибывшие врачи лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, композитор скончался от гипертонии.
Корчинский был членом Союза композиторов России, лауреатом премии ЮНЕСКО. Он писал музыку для песен Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и других звезд российского шоу-бизнеса. Он также сочинял музыку для программ для российского телевидения.
1 марта также скончался композитор Юрий Мартынов. Ему было 67 лет.
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Корчинский был членом Союза композиторов России, лауреатом премии ЮНЕСКО. Он писал музыку для песен Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и других звезд российского шоу-бизнеса. Он также сочинял музыку для программ для российского телевидения.
1 марта также скончался композитор Юрий Мартынов. Ему было 67 лет.
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Элина Позднякова