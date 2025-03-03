Умер композитор Адриан Корчинский

Некоторое время назад россиян шокировала история ужасной расправы жительницы Перми Ирины Шатовой над собственным ребенком. Женщина убила сына, причем сделала это настолько жестоко, что кровь стынет в жилах. Все время, что Шатова находилась под стражей, она продолжала упрямо молчать о причинах произошедшего. Однако на днях у пермячки все же развязался язык и она раскрыла свои истинные мотивы.