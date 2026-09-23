«СМС-увольнения и угрозы»: Выяснилось, что Джиган регулярно кошмарил персонал
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) регулярно устраивал конфликты с персоналом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист увольнял людей за один день по СМС без причины, унижал и угрожал убийством. В очередном приступе гнева он выгнал любимую няню детей, написав ей: «Больше не приходи».
Бывший сотрудник рассказал: Денис держал в страхе весь обслуживающий персонал, постоянно ругал, кричал и увольнял каждого, кто попадал под горячую руку. Чаще всего это происходило, когда Самойлова была в командировках.
Детей и жену рэпер не трогал — Оксана выстроила границы. А работники терпели и молчали. Последние месяцы певец угрожал некоторым сотрудникам убийством, а закончилось всё попыткой расстрелять персонал и отъездом в рехаб.
Читайте также: