Фильм «Тракторы на рассвете» о норинском периоде Бродского показали в Коноше

30 января 2026, 14:30

Фото: iStock/fergregory

В Центральной районной библиотеке имени Иосифа Бродского в Коноше Архангельской области показали документальный фильм «Тракторы на рассвете», созданный «Петербургским дневником» в 2025 году. Картину посвятили сразу двум юбилеям — 85-летию со дня рождения поэта и 60-летию его возвращения из ссылки.





«Тракторы на рассвете» рассказывают о норинском периоде жизни Бродского, когда он отбывал ссылку в деревне Норинская Коношского района. Там он прожил 1,5 года — с 25 марта 1964 по 4 сентября 1965 года.





«В зале собралось более 50 человек. После просмотра некоторые жители поселка Коноша выразили искреннюю признательность создателям фильма, высоко оценив точность передачи атмосферы норинской ссылки и бережное отношение к памяти поэта», — рассказала «Петербургскому дневнику» директор Вельского краеведческого музея имени В. Ф. Кулакова Ольга Березина.