В треках рэпера Pharaoh нашли пропаганду наркотиков
Рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение вынес Никулинский суд Москвы. Основанием для проверки стало обращение представителей Лиги безопасного интернета.
Поводом для привлечения к административной ответственности, в свою очередь, послужили тексты треков «Дико, например», «10х13», «Для насилия», «1 из Легенд», в которых содержится положительная характеристика запрещенных веществ.
Сам артист на заседание не явился из-за гастролей. Он называет свои песни «импровизацией», а спорные словосочетания в них — «литературой и искусством».
