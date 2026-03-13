В треках рэпера Pharaoh нашли пропаганду наркотиков

13 марта 2026, 12:01

Рэпера Pharaoh оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Глеб Голубин (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.