Скончался актер Владимир Фоменко

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Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко. О кончине артиста сообщил портал «Кино-Театр.Ру».
Артист ушел из жизни 22 января. Сын артиста Георгий подтвердил смерть Владимира Фоменко и поделился, что причиной кончины стал отек легких.
Российский и советский актер начинал свою актерскую карьеру в Театре на Таганке, а потом перешел в Московский ТЮЗ, где трудился в 1970-е годы. На театральной сцене Фоменко играл роль Портоса в спектакле по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и в постановке «Том Кенти».
Владимир Фоменко дебютировал в кино в конце 1960-х годов, когда он снялся в таких картинах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей» Розумовского.
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«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало», — рассказал он соцсетях.
Российский и советский актер начинал свою актерскую карьеру в Театре на Таганке, а потом перешел в Московский ТЮЗ, где трудился в 1970-е годы. На театральной сцене Фоменко играл роль Портоса в спектакле по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и в постановке «Том Кенти».
Владимир Фоменко дебютировал в кино в конце 1960-х годов, когда он снялся в таких картинах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей» Розумовского.
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Ольга Енгалычева