Скончался актер Владимир Фоменко

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами о гибели русского поэта Михаила Лермонтова и пообещал принять это дело к расследованию. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев, посетивший руководителя ведомства. По его словам, пуля не могла войти в тело Лермонтова под углом 40°, если это была дуэль.