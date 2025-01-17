Скончался режиссер фильмов «Челюсти-2» и «Супергёрл» Жанно Шварц

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Жанно Шварц ушел из жизни 15 января. Режиссеру было 85 лет. О трагедии сообщила актриса Джейн Сеймур в соцсетях.
«Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не просто блестящим режиссером, но и человеком с доброй и щедрой душой. Он подарил нам много нестареющих историй, включая «Где-то во времени», фильм, изменивший мою жизнь навсегда. Пусть память о нем будет благословенна, и пусть его творчество живет в наших сердцах», — отметила Сеймур.
Актер и продюсер Джеффри Крамер тоже прокомментировал смерть Жанно Шварца.
«Покойся с миром, мой дорогой Жанно Швартц. Один из самых прекрасных и талантливых людей, которых я имел честь знать!» — обратил внимание Крамер.
Жанно Шварц появился на свет 21 ноября 1939 года в Париже. В юном возрасте он переехал в Соединенные Штаты Америки. Шварц учился в Гарвардском университете. В 1960-х годах он стал трудиться режиссером на американском телевидении
Первым успешным фильмом Шварца был триллер «Челюсти-2», вышедший в 1978 году. В нем приняли участие Рой Шайдер, Мюррэй Хэмилтон и иные известные актеры. В 1984 году режиссер выпустил ленту «Супергёрл», ключевую роль в которой сыграла Фэй Данау.
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