Скончался актер из «Доктора Кто» Кристофер Бенджамин

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Британский актер Кристофер Бенджамин, который известен по ролям в сериале «Доктор Кто» и фильме «Мстители», ушел из жизни на 91 году жизни. Информация о смерти актера появилась в его профиле на IMDb.
Отмечалось, что Кристофер Бенджамин скончался 15 января. Причину кончины актера еще не оглашали.
Британский артист принимал участие в съемках более 120 проектов. Кристофер Бенджамин снимался в фильмах «Мстители», «Дневник Анны Франк», «Опасный человек», «Горбун из Нотр-Дама», «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом и иных.
Последний раз Кристофер Бенджамин появлялся на экран в киноленте «Тарзан. Легенда» в 2016 году.
Ранее сообщалось, что скончался фотограф рок-звезд Олег Беликов. Олег Беликов стал известен из-за снимков отечественных и зарубежных рок-музыкантов. Фотохудожник скончался на 59 году жизни.
Коллега Беликова Игорь Верещагин, заявивший о кончине Беликова, не раскрыл причины смерти фотографа.
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Британский артист принимал участие в съемках более 120 проектов. Кристофер Бенджамин снимался в фильмах «Мстители», «Дневник Анны Франк», «Опасный человек», «Горбун из Нотр-Дама», «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом и иных.
Последний раз Кристофер Бенджамин появлялся на экран в киноленте «Тарзан. Легенда» в 2016 году.
Ранее сообщалось, что скончался фотограф рок-звезд Олег Беликов. Олег Беликов стал известен из-за снимков отечественных и зарубежных рок-музыкантов. Фотохудожник скончался на 59 году жизни.
Коллега Беликова Игорь Верещагин, заявивший о кончине Беликова, не раскрыл причины смерти фотографа.
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