Известный поэт Сергей Светланин умер в Москве

20 июня 2026, 11:50

Известный поэт Сергей Светланин умер в реанимации в 58 лет

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

В Москве на 59-м году жизни скончался поэт, композитор и автор-исполнитель Сергей Светланин. Артист ушел из жизни в реанимации городской клинической больницы имени Юдина. О смерти музыканта в социальных сетях сообщили его родные.