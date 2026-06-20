Известный поэт Сергей Светланин умер в Москве
В Москве на 59-м году жизни скончался поэт, композитор и автор-исполнитель Сергей Светланин. Артист ушел из жизни в реанимации городской клинической больницы имени Юдина. О смерти музыканта в социальных сетях сообщили его родные.
Семья Светланина оказалась в тяжелой финансовой ситуации: его супруга Галина недавно пережила инсульт, и на текущий момент у нее нет средств на организацию похорон. Близкие просят всех, кто знал Сергея, оказать посильную помощь.
Светланин родился в столице 1 марта 1968 года. За свою творческую карьеру он создал более 300 произведений. В числе его самых известных песен — «Перезвони мне», «Рыцарь контентных снов», «Сочи Олимпиада» и «Я прошу не себе».
Ранее умер любимый фотограф Аллы Пугачевой Игорь Гранковский в Москве. Подробности в нашем материале.
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