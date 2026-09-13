Кинооператор Борис Тимковский умер на 91-м году жизни
Скончался кинооператор, режиссёр, заслуженный работник культуры РФ Борис Викторович Тимковский. Трагическое событие совпало с днём его 90‑летия, сообщили в пресс‑службе Санкт‑Петербургского отделения Союза кинематографистов России.
Согласно публикации на сайте организации, Борис Тимковский ушёл из жизни 3 сентября. Церемония прощания с мастером состоялась в Санкт‑Петербурге, а похоронили его на Южном кладбище.
Профессиональный путь кинематографиста был тесно связан с «Ленфильмом»: с 1958 по 1995 год он работал там оператором‑постановщиком. Тимковский окончил специализированный факультет ВГИКа и внёс вклад в кинопроизводство не только в СССР и России, но и за рубежом — он принимал участие в съёмках в Швеции, Нидерландах, Австрии и Франции.
Значительной частью его деятельности стала педагогическая работа. До 2016 года Борис Викторович занимал должность доцента на кафедре операторского искусства СПбГИКиТ и руководил курсом подготовки кинооператоров.
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