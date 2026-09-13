Кинооператор Борис Тимковский умер на 91-м году жизни

13 сентября 2026, 00:15

Фото: iStock/Diy13

Скончался кинооператор, режиссёр, заслуженный работник культуры РФ Борис Викторович Тимковский. Трагическое событие совпало с днём его 90‑летия, сообщили в пресс‑службе Санкт‑Петербургского отделения Союза кинематографистов России.