Критик Шпагин объяснил антироссийскую позицию актрисы Барбары Брыльской
Кинокритик Шпагин: Барбара Брыльска никогда не поддерживала Россию
Кинокритик Александр Шпагин заявил, что актриса Барбара Брыльска никогда не поддерживала Россию. По его словам, она жила в Польше, где подобные взгляды не поощрялись обществом.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что даже в 1970–1980-х годах Брыльска не испытывала симпатии к России, но и не демонстрировала открыто негативного отношения.
«Это Польша, они всегда были настроены против России. Советский турист всегда мог получить в польском баре люлей, если поведёт себя как-то не так. Брыльска тоже всегда была настроена скептически к нашей стране и большевизму», — пояснил критик.Шпагин отметил, что в 1970-е и 1980-е годы, когда актриса снималась в СССР и международная обстановка оставалась относительно спокойной, поляки и жители Прибалтики воспринимали русских как оккупантов — просто тогда эта неприязнь проявлялась в меньшей степени.