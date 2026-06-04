Критик Шпагин объяснил антироссийскую позицию актрисы Барбары Брыльской

04 июня 2026, 19:05

Кинокритик Шпагин: Барбара Брыльска никогда не поддерживала Россию

Барбара Брыльска (Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»)

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что актриса Барбара Брыльска никогда не поддерживала Россию. По его словам, она жила в Польше, где подобные взгляды не поощрялись обществом.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что даже в 1970–1980-х годах Брыльска не испытывала симпатии к России, но и не демонстрировала открыто негативного отношения.

«Это Польша, они всегда были настроены против России. Советский турист всегда мог получить в польском баре люлей, если поведёт себя как-то не так. Брыльска тоже всегда была настроена скептически к нашей стране и большевизму», — пояснил критик.