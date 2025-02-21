Муж Ксении Собчак режиссёр Богомолов не против постановки спектакля о победах Путина

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)
Режиссер и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов может поставить спектакль на тему победы президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.
В своём телеграм-канале кремлёвский журналист уточнил, что, по словам театрального деятеля, сначала должен появиться человек, который создаст литературную основу спектакля, то есть полноценное драматическое произведение.
После некоторых размышлений Богомолов пообещал подумать ещё и над над тем, чтобы самому на время стать драматургом и написать пьесу на указанную тему.
Цифролог Снежана Сергеева ранее заявила, что Константина Богомолова и его супругу Ксению Собчак в 2025 году ждут значительные перемены. Например, они могут разойтись или стать родителями.
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«Ну, если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием!» — сказал Богомолов, когда корреспондент предложил подумать о спектакле по мотивам побед главы России.
После некоторых размышлений Богомолов пообещал подумать ещё и над над тем, чтобы самому на время стать драматургом и написать пьесу на указанную тему.
Цифролог Снежана Сергеева ранее заявила, что Константина Богомолова и его супругу Ксению Собчак в 2025 году ждут значительные перемены. Например, они могут разойтись или стать родителями.
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Александр Бойцов