Минюст внёс кинорежиссёра Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России 18 сентября 2026 года внесло кинорежиссёра Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация значится на сайте ведомства.
По сведениям министерства, Звягинцев* участвовал в создании материалов иностранных агентов, нежелательных в РФ организаций и распространял фейки о решениях российских властей.
Представители ведомства отметили, что он взаимодействовал с иноагентами и проживает за пределами России. В перечне указано, что в реестр попали Ержан Тургумбай*, Михаил Шевелев*, Павел Иванов* и проект «Анархист-35»*.
Ранее Министерство юстиции Российской Федерации включило интернет-издание «Новая газета»* в реестр иностранных агентов. Под действие указанного решения попадает именно российское юридическое лицо, а не зарубежный проект.
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