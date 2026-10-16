«Мне повезло»: Тяжелоатлет-рекордсмен рассказал о совместных съёмках с Кологривым
Пауэрлифтер Сарычев рассказал о съёмках в «Русском рейде» и работе с Кологривым
Президент Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки, чемпион мира Кирилл Сарычев рассказал о съёмках в фильме «Русский рейд» и о работе с Никитой Кологривым.
В беседе с «Газетой.Ru» Сарычев назвал этот опыт приятным и интересным и отметил, что такая практика распространена в кино.
«Тогда я понял, насколько это непростая профессия; с тех пор я с большим уважением отношусь к ребятам, которые заканчивают актёрские вузы. Мне повезло работать с такими актёрами, как Александр Метёлкин, и в прошлом, скандальный Никита Кологривый. Тогда они только начинали свой путь, и режиссёр фильма говорил, что они далеко пойдут, — он был прав», — сказал спортсмен.Кроме того, пауэрлифтер заявил, что горд родиться в России. По его словам, у него была возможность сниматься в Голливуде, выступать в WWA и NFL в 2019–2020 годах и играть «плохого русского» в кино, но он выбрал РФ. Сарычев рад жить и развиваться в своей стране и ни о чём не жалеет.