«Мне повезло»: Тяжелоатлет-рекордсмен рассказал о совместных съёмках с Кологривым

16 октября 2026, 15:06

Пауэрлифтер Сарычев рассказал о съёмках в «Русском рейде» и работе с Кологривым

Кирилл Сарычев (Фото: Telegram @bipolyarkasarych)

Президент Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки, чемпион мира Кирилл Сарычев рассказал о съёмках в фильме «Русский рейд» и о работе с Никитой Кологривым.





В беседе с «Газетой.Ru» Сарычев назвал этот опыт приятным и интересным и отметил, что такая практика распространена в кино.

«Тогда я понял, насколько это непростая профессия; с тех пор я с большим уважением отношусь к ребятам, которые заканчивают актёрские вузы. Мне повезло работать с такими актёрами, как Александр Метёлкин, и в прошлом, скандальный Никита Кологривый. Тогда они только начинали свой путь, и режиссёр фильма говорил, что они далеко пойдут, — он был прав», — сказал спортсмен.