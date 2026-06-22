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Мёртвого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в турецкой Анталье

Turizm News: В турецкой Анталье нашли тело российского туриста в саду жилого дома
Фото: iStock/Soumen Hazra

В саду трехэтажного жилого дома турецкой Антальи нашли тело российского туриста. Об этом сообщает портал Turizm News.



Происшествие случилось в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Прохожие обратили внимание на неподвижно лежащего мужчину и незамедлительно вызвали экстренные службы. Приехавшие врачи констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова.

Для установления точной причины гибели россиянина тело направили на экспертизу. Сейчас останки находятся в морге Института судебной медицины Антальи, где проведут вскрытие.

По предварительной информации, Тремасов прибыл в Анталью через аэропорт 10 июня, его обнаружили погибшим спустя 12 дней. Детали трагедии выясняются.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Турции свадебная вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за музыкальной композиции. Когда словесная перепалка переросла в более серьезный конфликт, один из участников торжества открыл огонь из дробовика, прицелившись в толпу гостей.

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Мария Моисеева

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