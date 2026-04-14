Назвали официальную причину смерти звезды «Супермена» Валери Перрайн
В возрасте 82 лет ушла из жизни актриса Валери Перрайн, известная по роли в фильме «Супермен».
Согласно официальному свидетельству о смерти, опубликованному изданием People, непосредственной причиной стала внезапная остановка сердца. В документе вместо этого указали болезнь Паркинсона, которую диагностировали у Перрайн в 2015 году. Также среди факторов, повлиявших на кончину знаменитости, значится деменция.
Валери Перрайн начала карьеру в 1968 году как танцовщица в Лас-Вегасе. Её дебют в кино состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять», где она сыграла Монтану Уайлдхак.
В фильмографии актрисы есть также такие ленты, как «Последний американский герой» и «Ленни».