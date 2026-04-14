Назвали официальную причину смерти звезды «Супермена» Валери Перрайн

14 апреля 2026, 17:07

У актрисы Валери Перрайн внезапно остановилось сердце

В возрасте 82 лет ушла из жизни актриса Валери Перрайн, известная по роли в фильме «Супермен».





Согласно официальному свидетельству о смерти, опубликованному изданием People, непосредственной причиной стала внезапная остановка сердца. В документе вместо этого указали болезнь Паркинсона, которую диагностировали у Перрайн в 2015 году. Также среди факторов, повлиявших на кончину знаменитости, значится деменция.



Валери Перрайн начала карьеру в 1968 году как танцовщица в Лас-Вегасе. Её дебют в кино состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять», где она сыграла Монтану Уайлдхак.



В фильмографии актрисы есть также такие ленты, как «Последний американский герой» и «Ленни».



