20 ноября 2026, 22:15

Критик Шпагин: Россия ничего не потеряет, если Ширвиндта «отменят»

Михаил Ширвиндт (Фото: Instagram* @shirvindt)

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что телеведущий Михаил Ширвиндт не внёс никакого вклада в культуру России.





Поводом стали недавние высказывания Ширвиндта об эмигрантах и россиянах, после которых прозвучали призывы лишить его гражданства и «отменить» в России. В беседе с NEWS.ru Шпагин отметил, что РФ ничего не потеряет, если Михаила «отменят».

«Он вообще никакую лепту не внёс. Он ведь был всего лишь продюсером двух фильмов и ведущим дог-шоу», — сказал Александр.