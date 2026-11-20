«Не быть дураком»: Критик оценил вклад оскандалившегося Ширвиндта в культуру РФ
Критик Шпагин: Россия ничего не потеряет, если Ширвиндта «отменят»
Кинокритик Александр Шпагин заявил, что телеведущий Михаил Ширвиндт не внёс никакого вклада в культуру России.
Поводом стали недавние высказывания Ширвиндта об эмигрантах и россиянах, после которых прозвучали призывы лишить его гражданства и «отменить» в России. В беседе с NEWS.ru Шпагин отметил, что РФ ничего не потеряет, если Михаила «отменят».
«Он вообще никакую лепту не внёс. Он ведь был всего лишь продюсером двух фильмов и ведущим дог-шоу», — сказал Александр.При этом кинокритик отметил, что хорошо знал отца телеведущего — Александра Ширвиндта. По его словам, тот, в отличие от сына, всегда был патриотом и поддерживал Россию. Шпагин посоветовал Михаилу «не быть дураком» — в этом случае проверки в отношении него не начнутся.