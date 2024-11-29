Новогоднюю ель в Волоколамске украсили шарами ручной работы

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Украшение городской новогодней ели завершают в Волоколамске, среди игрушек есть уникальные — это пятнадцать шаров, которые вручную расписали местные умельцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На шарах изображены достопримечательности Волоколамского края: расположенный здесь Центр воспроизводства редких видов животных, Волоколамский кремль и пр. Кроме того. На шарах изображены волшебные звери и новогодние пожелания от мастеров», — говорится в сообщении.В создании уникальных новогодних игрушек приняли участие сотрудники и воспитанники домов культуры Волоколамского округа, а также местной Детской школы искусств, библиотек и центра «Молодёжное содружество».
Ранее сообщалось, что «Движение Первых» провело в каширской школе №2 литературный квартирник.
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