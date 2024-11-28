Студентка Раменского колледжа вышла в финал конкурса стилистов «Звезда ESTEL»

Александр Дроздов из Одинцова работал начальником смены в аэропорту Внуково и параллельно занимался организацией и продюсированием музыкальных проектов. Победа в конкурсе на национальную премию «Россия — страна возможностей» позволила ему полностью переключиться на музыкальную сферу, сообщает пресс-служба премии.