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Студентка Раменского колледжа вышла в финал конкурса стилистов «Звезда ESTEL»

Фото: istockphoto.com/lokisurina

Фото: istockphoto.com/lokisurina

Мария Терехина, обучающаяся на втором курсе Раменского колледжа по специальности «Технология индустрии красоты», прошла в финал всероссийского конкурса стилистов «Звезда ESTEL 2024», сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Конкурсной задачей Марии было создать образ для обложки модного журнала или подиума. Благодаря поддержке технологов Академии «Эстель» Мария представила образ, включивший в себя стрижку и окрашивание волос, макияж, костюм, аксессуары, а также другие детали стиля для современного юноши», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.



Теперь Мария Терёхина отправится в Санкт-Петербург, где в январе будут проходить финальные конкурсные испытания.

Наставниками Марии Терёхиной являются Татьяна Киркина и Валентина Вологина.

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#раменский городской округ
#раменское
#конкурс
#стилист
В музее Каширы проведут интерактивную лекцию «Шоколадные тайны»
28 ноября 2024, 16:56

Фото: istockphoto.com/NATALIA MARNA

Интерактивная лекция для детей «Шоколадные тайны», посвященная Дню шоколада, состоится в Каширском краеведческом музее в пятницу, 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята побывают в сказочной стране под названием Шоколандия. Узнают много интересного о шоколаде и ответят на вопросы «шоколадной викторины». Кроме того, для слушателей лекции подготовили «шоколадные загадки» и даже настоящую шоколадную музыку», — говорится в сообщении.
Лекция начнётся в 13:00, возрастное ограничение — 6 . Подробная информация об условиях посещения лекции размещена на сайте музея. Адрес: город Кашира, улица Советская, дом №46.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всемирный день шоколада отмечается 29 ноября. Кроме того, праздник шоколада отмечается 7 июля, 11 июля и 13 сентября.

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#музей
#лекция
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Подмосковье стало лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
28 ноября 2024, 10:02

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Московская область вошла в число лауреатов X Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», высокой оценки удостоился профориентационный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва», объединивший предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Успешные библиотечные проекты свидетельствуют о том, что сегодня библиотеки в целом активно включены в формирование культурного ландшафта региона. Всего в Московской области 921 библиотека, где проходят свыше 250 тысяч мероприятий в год, а также 12 литературных усадеб, которые проводят мероприятия по популяризации чтения и книги», — сказал глава областного министерства Василий Кузнецов.
Подмосковный проект-победитель «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва» нацелен на популяризацию инженерных профессий и науки через фантастическую литературу. В основу проекта лёг пример Сергея Королёва, который любил научную фантастику и воспринимал описанные там технологии не как мечты, а как конструкторские задачи.

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#библиотеки
#минкульттуризма мо
#василий кузнецов
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Финалист Национальной премии из Одинцова создал музыкальную платформу
27 ноября 2024, 17:12

Александр Дроздов (фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»

Александр Дроздов из Одинцова работал начальником смены в аэропорту Внуково и параллельно занимался организацией и продюсированием музыкальных проектов. Победа в конкурсе на национальную премию «Россия — страна возможностей» позволила ему полностью переключиться на музыкальную сферу, сообщает пресс-служба премии.
«Александр создал платформу для музыкантов, где любой исполнитель может прислать свою песню и её оценят. Эту идею он подал на грант на Тавриде — и получил миллион рублей, что позволило ему масштабировать проект», — говорится в сообщении.
Сейчас на музыкальной платформе Александра реализуются различные проекты, в числе которых «ПРО БАТТЛ», «Лучшая песня месяца», «ПРО ПЕСНИ», а также экспресс-турниры. Александр также сумел организовать «17 независимый баттл». Это крупнейший музыкальный конкурс в онлайн-формате, участие в котором приняли многие звёзды индустрии.

Александр Дроздов помогает продвижению молодых артистов, многие исполнители благодаря ему смогли раскрыть свой талант и получить признание аудитории.

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#музыка
#музыканты
#продюсер
#одинцово
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В Кашире состоится фестиваль-конкурс патриотической песни
27 ноября 2024, 14:43

Фото: istockphoto.com/Sonate

Окружной фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Споёмте, друзья!» состоится в субботу, 30 ноября, в Доме культуры имени Ленина в Кашире, мероприятие посвящено 83-й годовщине битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники фестиваля-конкурса будут выступать в четырёх возрастных группах: 12-17 лет, 18-35 лет, 36-54 лет, 55 лет и старше. Конкурс проводится в двух номинациях — малые ансамбли (дуэты, трио и квартеты) и солисты-вокалисты», — говорится в сообщении.
Перед началом конкурной программы гостям фестиваля продемонстрируют документальный фильм «Клинок генерала Белова» режиссёров Сергея Русакова и Владимира Чеботарёва.

Конкурс начнётся в полдень. Вход свободный, возрастное ограничение — 12 .

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#искусство
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Исполнительницы из Каширы завоевали награду конкурса «Матрёшка»
27 ноября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Две участницы вокального коллектива «Элегия» каширского дома культуры «Ожерелье» Арина Никифорова и Татьяна Ветрова заняли третье место на международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Матрёшка», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В конкурсе приняли участие коллективы и солисты из пяти российских регионов: Московской области, Башкортостана, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, а также из стран ближнего зарубежья. По итогам конкурса каширянки Татьяна Ветрова и Арина Никифорова награждены дипломами Лауреатов III степени», — говорится в сообщении.
Конкурс проходил 23 ноября в Москве — на сцене Москомспорта. Целью конкурса является выявление одарённых исполнителей и оказание им дальнейшей поддержки.

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Открытие зимнего сезона в Раменском парке отпразднуют танцами и ярмаркой
27 ноября 2024, 12:06

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Праздничную программу подготовили в Раменском городском парке к открытию зимнего сезона, которое стоится в воскресенье, 1 декабря, гостей ждут мастер-классы, танцы, концерт и ярмарка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Развлекательные мероприятия стартуют днём. В 14:00 сотрудники Центральной детской библиотеки проведут для всех желающих мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек, а в 15:00 начнётся мастер-класс Кратовской библиотеки «Открытка «Зимняя сказка». Кроме того, с 14:00 до 17:00 в Центральном шатре парка будет проходить предновогодняя ярмарка», — говорится в сообщении.
Особую программу проведут на площадке «Лира». В 15:00 там начнётся анимационная программа для детей «Здравствуй, Дедушка Мороз!». На 16:00 запланировано начало концерта «Первый аккорд зимы», а в 18:00 всех посетителей приглашают на танцы.

На детской велотрассе парка в 17:00 начнётся интерактивная программа «Чудеса», а в 17:30 откроется резиденция и почта Дела Мороза. Кроме того, с 17:00 до 17:15 у Центрального входа в парк будет проходить забег Дедов Морозов.

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#парк
#праздник
#ярмарка
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Юные вокалистки из Раменского выступили в Кремле
27 ноября 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Валерия Стругова и Софья Косырева из студии эстрадного вокала «Созвездие» раменского дома культуры «Современник» выступили в Государственном Кремлёвском дворце 25 ноября на концерте, посвящённом творчеству Роберта Рождественского, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Девочки выступали в составе хора «Гордость». Они исполнили песню «Родина моя» с певицей Александрой Воробьевой. В концерте также приняли участие Пелагея, Лев Лещенко, Александр Маршал, Лариса Долина, Сергей Безруков, Валерия и другие российские знаменитости», — говорится в сообщении.
Руководитель студии «Созвездие» Александр Шеховцев отметил, что участие в таком концерте является очень ценным опытом и похвалили своих воспитанниц.

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#вокал
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В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон
27 ноября 2024, 11:05

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

1 декабря в Московской области пройдёт масштабное общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Оно будет организовано в почти 90 парках региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителей ждут разнообразные развлечения: массовый забег в валенках, новогодняя ярмарка и концерты.

Этой зимой откроются 56 Резиденций Деда Мороза и 108 почтовых ящиков. Все желающие смогут посетить школу помощников Деда Мороза и мастерские Снегурочки. Отправить письмо можно с 1 по 25 декабря.

В парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа состоится показ-дефиле зимних образов и выступление театра Magic Fare.

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа пройдёт забег Дедов Морозов и сказка «Аленький цветочек».

В Раменском городском парке состоится забег Дедов Морозов и интерактивная программа для детей «Чудеса!».

В парке усадьбы Кривякино Воскресенского городского округа пройдёт предновогодняя ярмарка и зона дегустации тёплых напитков.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоятся театрализованное представление «Атмосферная сказка» и серия творческих мастер-классов. Завершится вечер праздничной дискотекой на льду.

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В Серебряных Прудах торжественно откроют зимний сезон
27 ноября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парке «Серебряный» 1 декабря состоится открытие зимнего сезона. Об этом сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«Мы рады пригласить вас. Праздник начнётся в 16:00. В этот день каждый найдет что-то по душе! Вас ждут захватывающие зимние забавы и игры, самоварная станция и концертная программа. Кульминацией этого незабываемого праздника станет торжественное зажжение новогодней ёлки», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Он также попросил жителей приготовить письма с заветными желаниями – на празднике торжественно откроют Почту Деда Мороза.

Фото: телеграм-канал Олега Павлихина

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