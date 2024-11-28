Студентка Раменского колледжа вышла в финал конкурса стилистов «Звезда ESTEL»

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Мария Терехина, обучающаяся на втором курсе Раменского колледжа по специальности «Технология индустрии красоты», прошла в финал всероссийского конкурса стилистов «Звезда ESTEL 2024», сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Конкурсной задачей Марии было создать образ для обложки модного журнала или подиума. Благодаря поддержке технологов Академии «Эстель» Мария представила образ, включивший в себя стрижку и окрашивание волос, макияж, костюм, аксессуары, а также другие детали стиля для современного юноши», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Теперь Мария Терёхина отправится в Санкт-Петербург, где в январе будут проходить финальные конкурсные испытания.
Наставниками Марии Терёхиной являются Татьяна Киркина и Валентина Вологина.
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