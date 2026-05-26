Один из самых влиятельных джазменов в мире Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет
В возрасте 95 лет скончался американский саксофонист Сонни Роллинз (имя при рождении — Уолтер Теодор Роллинз), один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов в мире. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте артиста.
Роллинз умер днём 25 мая у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк. За свою жизнь музыкант трижды получал премию «Грэмми», в том числе за лучшее инструментальное джазовое соло в 2005 году. Информацию о публичной церемонии прощания с музыкантом пока не опубликовали.
Великий артист родился в 1930 году в Нью-Йорке. Он начал заниматься музыкой с раннего детства, и свой первый альбом Weird Lullaby выпустил уже в 1949 году. Прорыв в его карьере произошёл в 1954 году, когда Роллинз с квинтетом Майлза Дэвиса записал композиции, ставшие джазовыми стандартами: Oleo, Airegin и Doxy. Саксофон Роллинза также звучит на альбоме Tattoo You группы The Rolling Stones.
Ранее «Радио 1» передавало, что британский саксофонист Дик Пэрри, сотрудничавший с рок-группой Pink Floyd, скончался на 84-м году жизни. Ушедший из жизни музыкант принимал участие в записи таких хитов, как Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them и Money.
Читайте также: