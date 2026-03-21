Олег Басилашвили коротко прокомментировал смерть жены
Народный артист СССР Олег Басилашвили переживает утрату. Скончалась его супруга Галина Мшанская. Телеведущей был 91 год. По имеющимся данным, причиной смерти стал инфаркт. Их брак продолжался более 60 лет и считался одним из самых прочных в артистической среде.
Сам Олег Валерианович пока не готов подробно говорить о произошедшем. В коротком комментарии Teleprogramma.org он поблагодарил за слова поддержки и отметил, что ему тяжело обсуждать случившееся. Для актера это глубоко личная потеря, поскольку Мшанская долгие годы была для него близким человеком и надежной опорой.
Олег Басилашвили и Галина Мшанская поженились в 1960 году. Для исполнителя роли в «Служебном романе» этот брак был вторым. Ранее он состоял в браке с Татьяной Дорониной, однако эти отношения завершились спустя почти десять лет. Союз с Мшанской оказался долгим и крепким. В семье родились две дочери — Ольга и Ксения, а их дом многие считали воплощением интеллигентности, душевного тепла и взаимного уважения.
О смерти звезды советского ТВ стало известно накануне.
