Олег Басилашвили коротко прокомментировал смерть жены

21 марта 2026, 15:27

Актер Басилашвили коротко прокомментировал смерть своей жены Галины Мшанской

Олег Басилашвили (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Народный артист СССР Олег Басилашвили переживает утрату. Скончалась его супруга Галина Мшанская. Телеведущей был 91 год. По имеющимся данным, причиной смерти стал инфаркт. Их брак продолжался более 60 лет и считался одним из самых прочных в артистической среде.