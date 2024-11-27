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«Футбольные мамы» из Раменского городского округа завоевали в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Заключительный этап проекта «Футбольные мамы» состоялся в Санкт-Петербурге 23 ноября. Команда Раменского района завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Суперкубок «Футбольных мам» был приурочен ко Дню матери. Он является частью проекта «Сто турниров — сто городов», а движение «Футбольные мамы» включено в национальный проект «Демография».

В соревнованиях участвовали 48 команд со всей страны. Организаторы отмечают, что это был самый крупный турнир проекта в России.



«Наши мамы из „Авангарда“ продемонстрировали непоколебимую силу духа, стремление к победе и подали пример своим детям, показав, что невозможное возможно. Главное — никогда не сдаваться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и следующий турнир для наших футбольных мам пройдёт в Москве 10 декабря, в Международный день футбола», сообщила куратор федерального социального проекта «Футбольные мамы» в городском округе Раменский Лидия Бовт.
Кроме того, Бовт получила персональную награду как лучший куратор проекта «Сто турниров — сто городов» за организацию турнира в Раменском районе.

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#демография
#соревнования
#раменский городской округ
#подмосковье
Совфед одобрил закон об оборотных штрафах компаниям за повторную утечку данных
27 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/Pinkypills

Совет Федерации одобрил закон о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили повторную утечку персональных данных, пишет ТАСС.
Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в декабре прошлого года. Уточняется, что за повторную утечку персональных данных компании будут оштрафованы на сумму, которая составляет от 1 до 3% совокупного размера выручки организации за календарный год.

Согласно информации нормативного акта, при нарушении закона для физических лиц будет установлен штраф в размере от 100 до 200 тыс рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тыс рублей, для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей.

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#штрафы
#совет федерации
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В Ленинском округе в 2025 году отремонтируют 19 участков дорог
27 ноября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Ремонт 19 участков автодорог местного значения запланирован на будущий год в восьми населённых пунктах Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приведем в порядок несколько улиц в Видном, а также дороги деревнях Горки, Малое Видное, Тарычево, Калиновка, Белеутово, Лопатино и в рабочем посёлке Дрожжино», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.
Общая протяжённость участков, подлежащих ремонту, составит 11,6 км, а их площадь — более 82 тысяч квадратных метров.

В администрации также напомнили, что в текущем году в Ленинском округе за счёт муниципального бюджета отремонтировали более 12 километров дорог, а ещё три дороги привели в порядок инвесторы.

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#ленинский городской округ
#станислав каторов
#ремонт дорог
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Chill guy: что значит мем, откуда взялся и почему «Чиловый парень» набирает популярность
27 ноября 2024, 11:25

Chill Guy (Фото: художник Филипп Бэнкс)

В ноябре 2024 года в социальных сетях стал популярным мультяшный пес по имени chill guy, или чиловый парень. Откуда появился мем и что он означает расскажет «Радио 1».

Что такое мем Chill guy


Chill guy («чилл гай»), или чиловый парень — это антропоморфный пес, выполненный в мультяшном стиле. Персонаж одет в серый лонгслив, джинсы с подворотами и красные кеды. Его отличительная черта — спокойный взгляд и полуулыбка.

Откуда взялся мем «Чиловый парень»


Автором одного из самых популярных мемов осени стал иллюстратор Фил Бэнкс. 4 октября 2023 года он опубликовал в своих социальных сетях изображение забавного пса.

«Это мой новый персонаж — просто чилловый парень. Его суть в том, что ему абсолютно все равно», — подписал художник свою работу.


Почему мем Chill guy набирает популярность


Новый мем-герой быстро стал символом спокойствия и душевного равновесия. Фраза «I’m just a chill guy» (Я просто чиловый парень) используется, чтобы показать, что при легком отношении ко всему в жизни не бывает безвыходных ситуаций.

Чилового парня оценили не только обычные пользователи, но и крупные бренды, которые начали использовать этот шаблон для рекламы своих товаров. Например, европейский аккаунт Sprite выпустил ролик с чиловым парнем, наслаждающимся газировкой. Подпись гласила: «Когда в групповом чате игнорируют твои смешные шутки, но это нормально, ведь ты просто чилловый парень, которому нравится его собственный юмор».
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Как используют «Чилового парня» в интернете


В сети с сhill guy связывают картинки с изображением пса, на которых нанесены надписи о том, что несмотря на какие-либо сложности, нужно оставаться в равновесии. Например:

  • «Когда все вокруг переживают из-за экзаменов, а я просто чиловый парень, который спокойно делает то, что в его силах»;
  • «Когда она считает, что ты безразличен и не заботишься о ней, но на самом деле ты просто чилловый парень, который иногда предпочитает тишину» и т.д.

Примечательно, что чаще мем с псом можно встретить в сопровождении треков исполнителя GONE.Fludd.


Фото: istockphoto/fizkes


Chill guy в России


Впервые изображение персонажа в твиттере было запущено в октябре 2023 года. Но популярным мем стал только год спустя. В зарубежном ТикТоке он завирусился примерно в августе 2024-го, а до России добрался к середине октября. Завоевав популярность в зарубежных соцсетях, чиловый парень начал покорять и Рунет. Россиянам понравилась простота мема и его позитивный посыл.

Кроме того, на маркетплейсах начали появляться товары с его изображением. Продавцы предлагают наклейки, футболки и фигурки с чиловым парнем.

Как пес Бенкс стал «Чиловым парнем»



Собака стала настоящей сенсацией в сети и пользователи начали создавать свои версии мема. Некоторые изменяли фон на космический и добавляли к изображению перчатку Тора, в то время как другие художники вводили новых персонажей или вставляли собаку в различные сцены — например, пес с достоинством переносил сцену ревности от своей девушки или долгую проверку документов на границе.

Художник Сам Бэнкс тоже не остался в стороне и публиковал поздравления с Рождеством от лица созданной им собаки.


Криптовалюта CHILLGUY


Мем стал настолько популярным, что у него появилась собственная криптовалюта CHILLGUY. Однако Фил Бэнкс не имел никакого отношения к этой инициативе и раскритиковал тех, кто использовал его работу в своих целях.

«Я не поддерживаю и никогда не буду одобрять или оправдывать крипто-проекты, использующие мои работы», — написал Бэнкс в своих социальных сетях.
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#пользователи
#криптовалюта
#интернет
#статьи
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В больнице Ленинского округа приняли более 830 тысяч пациентов
27 ноября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В структурных подразделениях Видновской клинической больницы за десять месяцев 2024 года было принято в общей сложности 832,5 тысячи пациентов. Из них 17 тысяч прошли лечение в стационаре, остальные — амбулаторно, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения.
«В условиях стационара нашими хирургами в течение года был выполнен ряд уникальных операций. Все сложные хирургические манипуляции прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо», — сообщила главный врач Видновской клинической больницы Бутая Бутаева.
Видновская клиническая больница обслуживает 232,5 тысячи человек, включая 63,3 тысячи детей. В состав клинической больницы Ленинского округа входят круглосуточный стационар, два стационарных корпуса в Расторгуево и Молоково, 11 поликлинических подразделений, включая поликлиники для взрослых и детей, девять амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта и травмпункт.

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#ленинский городской округ
#подмосковье
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Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала
Власти ФРГ закрыли бюро Первого канала и попросили журналистов покинуть страну
27 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/macky_ch

В Германии по решению властей закрывают немецкое бюро Первого канала. Об этом проинформировал сам вещатель.
Корреспондент Иван Благой заявил, что соответствующее уведомление было получено во вторник, 26 ноября. Уточняется, что данное решение мотивировано «интересами политики безопасности Федеративной республики Германия».

По словам журналиста, в документе также приводятся ссылки на санкционные документы Европейского союза. Благой заключил, что они с оператором не нарушали законов в Германии.

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#документы
#германия
#фрг
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В Ленинском округе обустроили уличное освещение по пяти адресам
27 ноября 2024, 10:53

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Уличное освещение провели по пяти адресам в Ленинском городском округе в рамках выполнения годового плана по губернаторской программе «Светлый город», локации были выбраны по итогам народного голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Освещение появилось, в частности, на Садовой улице, а также во дворе домов № 68 и № 25 на проспекте Ленинского Комсомола в деревне Тарычево, в районе деревни Ближние Прудищи, в сельском поселении Совхоза имени Ленина и от Зелёного шоссе до деревни Коробово», — говорится в сообщении.
Кроме того, в текущем году в Ленинском округе установили 20 шкафов управления системами наружного освещения и заменили 2754 светильника на энергоэффективные.

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#ленинский городской округ
#свет
#освещение
#благоустройство
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Жителям Ленинского округа рассказали о получении печати о гражданстве РФ для детей
27 ноября 2024, 10:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Одной из самых востребованных государственных услуг является получение штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении, которое должно быть оформлено на каждого ребёнка до достижения им 14 лет согласно прошлогоднему указу президента Российской Федерации. Сотрудники миграционного отдела предоставили информацию о процедуре предоставления услуги, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«Получить штамп можно в одном из трех миграционных пунктов на территории Ленинского городского округа. Обратиться с заявлением необходимо одному из законных представителей несовершеннолетнего, имеющему гражданство России и постоянную или временную регистрацию на территории муниципалитета. Это можно сделать в порядке живой очереди или по предварительной записи на портале госуслуг», — сообщила старший специалист отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому округу Ольги Лешан.
Бланк заявления можно найти в Приложении № 7 к Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации». Заявление должно быть написано от руки понятным почерком без помарок и исправлений. Срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней.

«Красный» штамп должен быть в обязательном порядке. Желательно поставить его сразу же, как только новорожденному ребенку выдано свидетельство о рождении. Это требуется для получения большинства государственных услуг, в том числе для регистрации ребенка по месту жительства, оформления загранпаспорта и других», — подчеркнула Лешан.
Для получения гражданства Российской Федерации взрослыми предусмотрена процедура, регулируемая федеральным законодательством. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в один из миграционных центров Московской области.

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#гражданство
#услуги
#заявление
#ленинский городской округ
#подмосковье
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Рассказывающая о производстве спецпитания выставка открылась в Видном
27 ноября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

В Видном открылась фотовыставка, посвящённая расположенному в городе Всероссийскому научно-исследовательскому институту технологии консервирования. Выставка развёрнута в сквере «Юность», рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
«Институт консервной и овощесушильной промышленности, как ранее он назывался, был основан в 1930 году. Изначально располагался в Москве. В Видное институт переехал в 1975-м. В следующем году исполнится 50 лет с момента начала его работает на территории городского округа», – рассказала руководитель историко-культурного центра Ленинского округа Любовь Польшакова.
Материалы выставки представляют собой фотолетопись работы учёных, экспедиций и праздников, отражает почти вековую историю института.
«В годы войны в институте разрабатывали консервы и сухие продукты для фронта. С 1955 года ВНИИКОП отвечал за выпуск питания для спецконтингента: военнослужащих, полярников, альпинистов. Обеспечивал питанием экипажи всех орбитальных кораблей, начиная с полёта Юрия Гагарина, а затем и космических станций. К Олимпиаде-80 наши учёные создали рационы спортсменов. Затем институт разрабатывал спецпитание для участников экспедиций на Северный полюс», – отметила Польшакова.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

Сейчас институт считается основным центром консервирования плодоовощной продукции. Фотовыставка будет работать до 15 января.

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#ленинский городской округ
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#подмосковье
#московская область
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Для школьников Каширы провели занятие о заботе о себе и окружающих
27 ноября 2024, 10:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок по теме «С заботой о себе и окружающих» провели в школах городского округа Кашира в рамках еженедельных «Разговоров о важном», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Задачей занятия было научить ребят внимательно относиться к своему физическому, психологическому и эмоциональному состоянию, научиться распознавать свои чувства, а также быть внимательными к чувствам и состоянию других людей», — говорится в сообщении.
В администрации округа подчеркнули, что такой урок стал очень полезным для ребят, так как именно забота о себе является основой здоровых и крепких отношений с другими людьми.

Ранее сообщалось, что танцевальный коллектив из Каширы выиграл Гран-при на международном конкурсе «Танцевальный триумф».

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#дети
#школьники
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