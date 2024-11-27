«Футбольные мамы» из Раменского городского округа завоевали в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Заключительный этап проекта «Футбольные мамы» состоялся в Санкт-Петербурге 23 ноября. Команда Раменского района завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Наши мамы из „Авангарда“ продемонстрировали непоколебимую силу духа, стремление к победе и подали пример своим детям, показав, что невозможное возможно. Главное — никогда не сдаваться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и следующий турнир для наших футбольных мам пройдёт в Москве 10 декабря, в Международный день футбола», сообщила куратор федерального социального проекта «Футбольные мамы» в городском округе Раменский Лидия Бовт.
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