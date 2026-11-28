28 ноября 2026, 05:00

Mash: рэпер French Montana прибыл в Москву на концерт

Карим Харбуш (Фото: Инстаграм*/frenchmontana)

Американский рэпер Карим Харбуш, известный под псевдонимом French Montan, прилетел из Майами в Москву на выступление. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.