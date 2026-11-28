Популярный американский рэпер прилетел в Москву
Американский рэпер Карим Харбуш, известный под псевдонимом French Montan, прилетел из Майами в Москву на выступление. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, перелет занял более 20 часов. В пути артист ознакомился с прогнозом погоды в российской столице и попросил организаторов подготовить для него теплые перчатки. Сам музыкант прибыл в шубе, а его охранник оказался без верхней одежды, поэтому сопровождающему срочно подбирали теплую вещь размера 4XL и худи.
Из аэропорта Внуково рэпер направился в отель Four Seasons рядом с Кремлем. Его сопровождал кортеж из автомобилей V-класса. Выступление French Montana состоится в московском «VK Stadium» вечером 28 ноября.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор поможет покупателям билетов на отмененные выступления американского рэпера Канье Уэста (YE) в Санкт-Петербурге, которые не смогли вернуть свои средства.
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