Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за отмененные концерты Канье Уэста
Роспотребнадзор готов помочь покупателям билетов на отмененные выступления американского рэпера Канье Уэста (YE) в Санкт-Петербурге, которые не смогли вернуть свои средства. Об этом сообщается на сайте столичного главка ведомства.
В управление поступает множество жалоб на концертное агентство ООО «Сэй Эдженси». Организатор не исполнил обязательства по возврату денег за выступления, запланированные на 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене». Некоторые покупатели утверждают, что им возместили лишь часть стоимости билетов.
Пострадавшим предлагают подать в Роспотребнадзор письменное заявление — на его основании ведомство подготовит и направит в суд коллективный иск. К заявлению необходимо приложить копии билетов, подтверждение оплаты, претензию о возврате средств, направленную организатору, почтовую опись и кассовый чек, а также отчет об отслеживании отправления с сайта Почты России. Заявление принимают через сайт ведомства или почтой.
Ранее сообщалось, что на Канье Уэста подали в суд на $220 тысяч рублей из-за неоплаченной работы над ИИ-голосами.
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