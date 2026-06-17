Популярный американский рэпер выступит в двух городах России
Американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) расширил гастрольный график в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Studio 21, которая поддерживает мероприятия.
По данным источника, артист решил задержаться в стране ради дополнительного концерта в Екатеринбурге. Выступление состоится 28 августа на площадке Summer Stage «Теле-Клуб». На следующий день калифорнийская легенда исполнит хиты на московской «ЦСКА Арене».
Таким образом, Tyga даст два сольных концерта в конце лета. В прошлый раз рэпер выступал 31 мая на столичном стадионе с круглой сценой в формате 360 градусов.
Ранее стало известно, что американский рэпер BONES (настоящее имя — Элмо Кеннеди О'Коннор) сделал на руке татуировку на русском языке.
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