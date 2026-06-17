Популярный американский рэпер выступит в двух городах России

17 июня 2026, 19:42

Американский рэпер Tyga выступит в Екатеринбурге и Москве в конце лета

Фото: iStock/Berezko

Американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) расширил гастрольный график в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Studio 21, которая поддерживает мероприятия.