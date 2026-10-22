Появились подробности о состоянии Федосеевой-Шукшиной

22 октября 2026, 08:37

Mash: Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме на ИВЛ

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из фильма «Спасите наши души»)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.