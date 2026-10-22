Появились подробности о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, врачи оценивают состояние 88-летней актрисы как тяжелое, с отрицательной динамикой. Сердце бьется нерегулярно, также возникли проблемы с легкими: скопившийся в груди воздух выпустили с помощью дренажа. Кроме того, есть риск развития пневмонии.
Федосеева-Шукшина уже десять дней находится в реанимации. До госпитализации ее неделю беспокоили нарастающая одышка и отеки, но за медицинской помощью она не обращалась. Скорую вызвали, когда актриса стала задыхаться и больше не могла передвигаться самостоятельно.
На счету Федосеевой-Шукшиной более 90 ролей в кино. Широкую известность ей принесли «Калина красная» и «Печки-лавочки», где она снималась вместе с мужем — режиссером и писателем Василием Шукшиным.
Ранее дочь артистки Ольга рассказала, что медики продолжают наблюдать за состоянием ее матери и не прекращают лечение.
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