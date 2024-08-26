Концерт, ярмарка, мастер-классы: Как прошел форум «100% креатив» в Красногорске

Фото: Радио 1
23 августа на Живописной набережной Красногорска состоялся Московский областной форум «100% креатив».
В ходе форума прошла деловая программа с различными секциями-лекциями, спикерами которых стали представители Государственной Думы, Совета Федерации, Московской областной Думы, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и другие.
Также на территории проходили концертная программа, выставка-ярмарка и мастер-классы по бисероплетению, рисованию, декорированию, росписям — поделкам своими руками.
Фото: Радио 1
Например, руководитель мастер-класса по рисованию открыток Елена Моисеева — главный художник федоскинской фабрики миниатюрной живописи – рассказала про свой мастер-класс, назвав все его особенности.
Фото: Радио 1
На той же площадке проходил мастер-класс по изготовлению подставок для горячих блюд.
Программа форума была очень разнообразная, и каждый человек мог найти себе занятие по душе. Кто-то, случайно гуляя по красногорской набережной, не смог пройти мимо и стал участником.
Фото: Радио 1
Например, семья Семеновых, которая живет в Красногорске, проходила мимо и увлеклась уведенным.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что часть средств с продаж на выставке-ярмарке будет направлена на помощь жителям приграничных регионов в рамках подмосковной акции «Доброе дело».
Фото: Радио 1
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Также на территории проходили концертная программа, выставка-ярмарка и мастер-классы по бисероплетению, рисованию, декорированию, росписям — поделкам своими руками.
Фото: Радио 1
Например, руководитель мастер-класса по рисованию открыток Елена Моисеева — главный художник федоскинской фабрики миниатюрной живописи – рассказала про свой мастер-класс, назвав все его особенности.
«У нас мастер-класс по росписи открытки. Ее можно будет подписать, отправить по почте, подарить любимому человеку. У нас уже есть сюжет и контуры. Сегодня мы нарисовали Иванушку, который летит на лебедях из старого города в новую Москву на эту Набережную. Как бы перемещение из прошлого в будущее. На изготовление такой открытки уходит примерно час, но люди, несмотря на продолжительность, приходят и участвуют», — сказала художница.
Фото: Радио 1
На той же площадке проходил мастер-класс по изготовлению подставок для горячих блюд.
«Мы делаем подставки под горячие кружки, чтобы стол не испортился. Бисер и пайетки нужны для того, чтобы подставка была оригинальная и творческая. Все поделки участники могут забрать с собой, уже примерно 40 человек побывало у нас. В основном детки, но взрослые тоже принимали участие, — поделилась куратор мастер-класса Анна Мусаева.
Программа форума была очень разнообразная, и каждый человек мог найти себе занятие по душе. Кто-то, случайно гуляя по красногорской набережной, не смог пройти мимо и стал участником.
Фото: Радио 1
Например, семья Семеновых, которая живет в Красногорске, проходила мимо и увлеклась уведенным.
«Мы здесь гуляли, увидели и зашли. Дети почти в каждом мастер-классе приняли участие. Сделали браслеты, картины, флэш-тату. У нас двое детей: 12 и 4 года, и оба были задействованы», — поделилась Анастасия Семенова.Фото: Радио 1
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что часть средств с продаж на выставке-ярмарке будет направлена на помощь жителям приграничных регионов в рамках подмосковной акции «Доброе дело».
Фото: Радио 1
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Анастасия Бондарева